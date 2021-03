FC Voluntari - Dinamo, LIVE TEXT de la 20:30 | Echipa lui Gane nu a castigat si nu a inscris niciun gol de 5 etape! Voluntari ii pot depasi pe 'caini' in clasament

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre FC Voluntari si Dinamo pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

FC Voluntari si Dinamo se intalnesc in ultimul meci al etapei cu numarul 26 din Liga 1.

Ilfovenii dau semne de revenire in ultima perioada, reusind sa castige doua din ultimele cinci meciuri din Liga 1, ambele in deplasare, 1-0 cu Viitorul si 2-0 cu Poli Iasi.

De asemenea, in urma cu 3 etape echipa antrenata de Bogdan Andone a remizat in deplasare cu CFR Cluj, scor 0-0. Voluntari se afla pe locul 14 cu 25 de puncte acumulate in 25 de etape, iar in cazul unei victorii ar depasi in clasament chiar pe Dinamo.

Un Dinamo care trece printr-o perioada absolut ingrozitoare. Echipa lui Ionel Gane nu a castigat niciun meci in ultimele 5 etape reusind un singur egal si, mai mult, nu a marcat niciun gol in acest interval.

Asta a facut ca echipa din Stefan cel Mare sa ajunga pe locul 13 si sa aiba emotii cu retrogradarea pentru al doilea meci consecutiv.

In meciul tur a castigat cu 3-0 in Stefan cel Mare prin golurile marcate de Anton si Borja Valle cu o 'dubla'. Intre timp, spaniolul a parasit echipa alb-rosie din cauza problemelor financiare.

Echipele probabile:

FC Voluntari: Rimniceanu- Satli, Achim, Armas- I. Gheorghe, Ivanov, Droppa, Remacle, Pesic- Al. Ilie, Betancor

Dinamo: Esanu- Sorescu, Puljic, Ehmann, Filip- Anton, Rauta, Achim- Morsay, Gueye, Fabbrini