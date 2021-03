Anunt RAZBOINIC al fanilor dinamovisti pentru investitorii spanioli: "Suntem romani si ne vom apara pamantul, clubul si istoria!" Ce planuiesc suporterii

Pe 18 martie la Tribunalul Bucuresti va avea loc procesul intre Pablo Cortacero si programul DDB.

Omul de afaceri spaniol a contestat modul in care a fost inlocuit din functia de presedinte al Consiliului de Administratie al clubului din Stefan cel Mare cu Constantin Iftimescu.

De asemenea, si demiterea lui Dorin Serdean este pusa sub semnul intrebarii de actionarul majoritar, precum si alte decizii luate in Consiliul de Administratie in ultima perioada.

Fanii-actionari ai lui Dinamo au anuntat pe pagina Peluzei Catalin Hildan ca se vor prezenta in numar foarte mare in fata Tribunalului pe 18 martie pentru a da ochii cu investitorii care pana in acest moment au evitat sa dea ochii cu ei.

Totodata, dinamovistii au anuntat ca vor fi prezenti si in Alba Iulia, orasul natal al lui Ovidiu Serdean, cel care a intermediat vanzarea lui Dinamo catre fondul de investitii reprezentat de Pablo Cortacero.