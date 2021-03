Dezvaluiri INCREDIBILE despre situatia de la Dinamo! "Tot Ionut Negoita este actionarul majoritar!"

La Dinamo situatia ramane in continuare nesigura.

Adrian Thiess, afaceristul care in 2018 a adus mai multi investitori dispsusi sa preia clubul, a vorbit despre situatia in care a ajuns echipa din Stefan cel Mare.

In vara anului trecut, Dinamo a fost preluata de un grup de investitori spanioli, care ar fi trebuit sa rezolve problema financiara. Lucrul aceasta nu s-a intamplat, iar singurii care au tinut echipa in viata au fost suporterii. Thiess crede ca Pablo Cortacero este pus de fatada la Dinamo, iar Ionut Negoita ar fi in continuare la conducerea clubului.

"Este la mintea cocosului. Nu poate sa vina toti neavenitii sa cumpere Dinamo. Este un bun national. Auzi, Cortacero actionar majoritar. Este scriptic actionar majoritar. Eu raman la parerea ca tot Ionut Negoita este actionarul majoritar.

Si ce daca a spus domnul Negoita sa spuna ca a vandut tot? Il doare gura? Dar este pacat. Eu mereu am spus ca Ionut Negoita nu vrea sa vanda clubul si asta este realitatea. Va veni, va invoca ceva, spune ca nu sunt seriosi…

Orice oferta s-ar fi facut, tot n-ar fi fost de acord. Am avut discutii ulterioare. Din pacate, acolo nu se va intampla nimic. Fanii fac ceva absolut spectaculos. Nu stiu daca ar fi fost aceasta unitate in jurul clubului, daca ar fi fost altele circumstantele. Totusi, s-au adunat aproape 20.000 de fani care dau bani.

Acest lucru nu este vazut decat la marile cluburi de afara. Tragedia este ca aceste lucruri se intampla cand mortul este deja la groapa. Eu nu inteleg cum sa ajunga Dinamo intr-o astfel de pozitie. Este inadmisibil.

Eu zic ca domnul Pablo Cortacero este un fronting, cum se numeste in acest domeniu de business. Fronting, adica un om pus in fata pe care il vezi, dar eu cred ca, in proportie de 99,9%, este tot Negoita", a declarat Adrian Thiess pentru Fanatik.

Dinamo se afla pe locul 13 in Liga 1, cu 26 de puncte acumulate, dupa 25 de meciuri jucate.