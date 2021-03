Anuntul MOMENTULUI despre noul stadion al lui Dinamo! Unde ar urma sa fie construit si cum va arata

Fanii dinamovisti ar putea primi, in sfarsit, arena la care viseaza de ani buni.

'Cainii' viseaza la o arena noua si moderna de ani buni, insa problemele juridice au stat in calea implinirii acestui obiectiv. Cu toate astea, varianta constructiei unui nou stadion ramane in continuare un obiectiv, iar fostul presedinte al Clubului Sportiv Dinamo, George Cosac, a venit cu noi detalii.

"Velodromul n-a fost o piedica. Au existat cateva proiecte prin care respectivul velodrom sa fie demolat si sa se construiasca stadionul in acea zona. Lucrurile stagneaza.

Va fi un complex sportiv, nu doar un stadion. Daca pana anul trecut balanta inclina in a se construi in zona velodromului, cred ca lucrurile sunt 50-50% acum. S-ar putea construi chiar pe amprenta vechiului stadion.

Inca nu s-au terminat procesele. Judecatorul inca n-a dat sentinta definitiva. Exista un dosar pe rol la DNA, nici acela nu e finalizat, dar eu cred ca in cel mai scurt timp se vor termina aceste lucruri, in asa fel incat sa se poata construi un complex sportiv. Complexul Sportiv va contine sala de tir, de haltere, de lupte, de box. Nu va fi un simplu stadion al fotbalului. Majoritatea disciplinelor sportive din cadrul clubului vor avea de castigat", a spus Cosac pentru Gazeta Sporturilor.

Situatia stadionului din Stefan cel Mare ramane in continuare incerta. In pline procese pentru stabilirea proprietarului stadionului, planul de modernizare a fost suspendat. Arena a fost inclusa in proiectul EURO 2020, insa procesele au dus la suspendarea acestuia.