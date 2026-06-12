Fotbalistul este sub contract cu Al-Gharafa, însă își dorește să părăsească formația din Qatar, după un sezon în care nu a reușit să se facă remarcat.

Mihai Pintilii a comentat o eventuală revenire a lui Florinel Coman la FCSB

În stagiunea precedentă, Coman a bifat 25 de meciuri și a reușit să contribuie cu trei goluri și o pasă decisivă.

Presa internațională a scris că Florinel Coman își dorește să obțină un transfer în Italia, iar agentul său, Federico Pastorello, ar purta deja negocieri cu Lecce. Totuși, Gigi Becali speră că îl poate convinge pe fotbalist să se întoarcă la echipa pe care a părăsit-o în vara anului 2024.

Mihai Pintilii crede că revenirea lui Coman la FCSB depinde doar de dorința fotbalistului. Fostul antrenor al roș-albaștrilor crede că gruparea patronată de Gigi Becali îl poate ajuta pe Coman să revină la un nivel foarte bun.

”Asta depinde de el, dacă își dorește și vrea să vină să mai câștige campionate și să fie la nivelul de la care a plecat nu ar fi o problemă pentru Florinel Coman. Acum depinde de ce își dorește el”, a spus Mihai Pintilii în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.