"Nu sunt multumit deloc!" Tamas, anunt categoric dupa meciul cu Dinamo

Gabi Tamas (37 de ani) crede ca FC Voluntari ar fi putut sa obtina mai mult de la meciul cu Dinamo, desi a jucat 30 de minute in inferioritate numerica.

Tamas a vorbit si despre situatia lui Dinamo, dar si de posibila convocare la nationala pentru meciurile cu Germania, Macedonia si Armenia.

"Nu sunt multumit deloc. Puteam sa facem mai mult, bineinteles, am scapat, am avut ocazii in superioritate. Am ratat, am scos un punct... E bine ca n-am pierdut, ne luptam in continuare. Am schimbat sistemul si ne-a mers mai bine, poate, in repriza a doua. Per total, cred ca cei din staff si cei din club sunt multumiti de noi astazi.

Imi pare rau ca n-am castigat, continuam sa muncim si sper sa ajungem unde ne-am propus. Pe cine nu doare pentru situatia lui Dinamo? E pacat ca clubul a ajuns unde a ajuns, sper sa se rezolve problemele.

Nu astept convocarea la nationala, nu prea ma mai gandesc la nationala avand in vedere varsta pe care o am. Experienta uneori ajuta, uneori nu. Daca s-a plecat pe un drum, reconstructie, eu zic sa nu schimbe nimic", a spus Tamas la Digisport.