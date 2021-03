'Glumetii' de la Dinamo care au lipit o cruce pe usa camerei lui Nepomuceno, pusi la zid de un fost international! "Eu ii si amendam!"

Cristi Dulca, actualul selectioner al nationalei de fotbal feminin, i-a criticat dur pe cei doi jucatori de la Dinamo care au facut o gluma macabra.

Andreas Mihaiu si Geani Cretu i-ar fi lipt o cruce pe usa camerei lui Gevaro Nepomuceno si ar fi scris 'RIP', abreviere de la "rest in peace" ("odihneste-te in pace").

Jerry Gane a luat masuri si i-a trimis pe cei doi sa se antreneze pentru cateva zile cu echipa secunda a lui Dinamo. Inainte de meciul din sferturile Cupei Romaniei contra Dunarii Calarasi, scor 3-1, cei doi fotbalisti au fost reprimiti in lot.

"Daca era pe vremea noastra, erau plecati de la echipa Eu ii si amendam! Dar, probabil, nu au de unde plati. Tinand cont de situatie, nu cred ca era momentul. Daca aveau sase victorii la rand si erau in play-off, se trecea peste. Asa, numai de glume nu-ti arde la momentul asta.

Eu, in 1995, in vestiarul de la Rapid am spus sase luni doar 'Buna dimineata, buna seara si pofta mare'. E vorba despre respect fata de oamenii cu experienta. Ti se putea intampla si tie sa joci slab, dar nu poti avea glume de genul acesta", a spus Cristi Dulca pentru Looksport.

Fostul jucator de la 'U'Cluj, George Florescu, a comentatat 'gluma' facuta de cei doi jucatori dinamovisti si a spus ca pe vremea lui pedepsele erau mult mai dure.

"Pe vremea lui Cristi isi luau si bataie, nu erau doar trimisi la echipa a doua. Tin minte ca nu-mi permiteam sa ridic capul din pamant atunci cand am intrat prima data in vestiar la echipa mare. Cand treceam pe langa cineva spuneam 'Buna ziua'", a spus George Florescu pentru sursa citata.