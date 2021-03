Verdict DUR pentru dinamovisti! Nici Sumudica nu ar putea redresa situatia din Stefan cel Mare! Care este principala problema a alb-rosilor

In ultimele zile au aparut informatii conform carora Marius Sumudica ar fi dorit de suporteri la Dinamo, fapt confirmat chiar de antrenor.

Fostul fotbalist al 'cainilor' Danut Lupu a vorbit despre aceasta posibilitate si a explicat ca nici fostul antrenor al lui Rizespor nu ar putea face rezultate foarte bune la Dinamo.

Lupu a spus ca principala problema a lui Dinamo nu este valoarea jucatorilor sau a antrenorului, ci problemele financiare care apasa asupra lor si care nu ii lasa sa performeze la cel mai bun nivel.

"Eu nu cred ca Marius Sumudica ar putea sa faca ceva in plus, la ora actuala. Nu spun ca nu este un antrenor mai bun decat Jerry Gane, dar nu cred ca un antrenor poate sa faca ceva la o echipa care are atatea probleme. La Dinamo, principalul lucru este sa ia lincenta. Degeaba sunt pe locul 6 sau 7 si nu-si iau licenta.

Sa stiti ca Dinamo, totusi, nu are un lot de locul 13. Echipa asta a batut-o pe Steaua (FCSB), a avut niste rezultate. Dar, atata timp cat ai probleme, nu ai liniste in vestiar, e greu sa faci minuni", a spus Danut Lupu potrivit ProSport.

Dinamo a facut egal in deplasare cu Voluntari, scor 1-1, si a ramas pe locul 13 in Liga 1 cu 27 de puncte in 26 de meciuri, stabilind un record istoric negativ fata de rivalii de la FCSB.