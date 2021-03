Dinamo a fost foarte aproape sa mai joace un SUPER AMICAL! Din ce motiv nu s-a mai organizat meciul: "Giovanni Becali a incercat sa faca asta!"

Dinamo a fost aproape sa mai organizeze un meci amical de gala, pe langa cel impotriva lui Dinamo Kiev.

In cele din urma, partida nu s-a mai organizat, iar managerul sportiv al echipei din Stefan cel Mare, Mario Nicolae, a tinut sa precizeze ca nu din cauza lui s-a intamplat acest lucru, asa cum fusese acuzat de Giovanni Becali.

Nicolae a explicat ca este falsa informatia oferita de fostul agent FIFA, conform careia dinamovistii le-ar fi cerut turcilor ca fanii sa vanda bilete online la acest meci, iar in Turcia acest lucru nu este posibil.

Oficialul lui Dinamo a dezvaluit ca motivul pentru care acest meci nu s-a putut juca a fost reprezentat de faptul ca gazonul de pe stadionul lui Galatasaray a fost foarte solicitat de meciurile din campionat.

"Nu avea cum sa pice amicalul cu Galatasaray din vina lui Mario Nicolae, din moment ce propunerea organizarii unui astfel de eveniment a venit chiar din partea mea, ea fiind imediat imbratisata de programul DDB, unde sunt si membru.

De altfel, din postura de director sportiv, am propus si organizat si la Petrolul Ploiesti o serie de meciuri amicale in compania unor nume importante din fotbalul european, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Hellas Verona, Getafe, Ludogorets. Intr-adevar, Galatasaray a fost una dintre optiuni, iar domnul Giovanni Becali, prin prisma relatiei sale de prietenie cu domnul Fatih Terim, a incercat sa puna o vorba buna.

Am purtat discutii cu managementul sportiv al lui Galatasaray si exista disponibilitate din partea lor pentru disputarea unui meci amical. Acestea s-au sistat, insa in momentul in care ni s-a transmis ca meciul nu se poate desfasura pe Turk Telekom Arena, motivul fiind exclusiv legat de suprafata de joc, una intens solicitata de calendarul extrem de incarcat din Super Lig. Sa nu uitam ca scopul meciului amical este strangerea de fonduri in urma comercializarii biletelor virtuale, asta a fost prima conditie, iar ea nu se putea indeplini, daca nu evoluam pe un stadion cu un numar mare de locuri.

Singura problema pe care am fi intampinat-o in cazul disputarii amicalului cu Galatasaray ar fi fost imposibilitatea de a evolua cu sponsorul principal pe piept, asta deoarece legislatia din Turcia interzice promovarea imaginii agentiilor de pariuri. Tin sa precizez ca Dinamo Kiev a fost intotdeauna optiunea nr. 1 pentru noi si ii multumesc inca o data, pe aceasta cale, domnului Mircea Lucescu pentru ca a raspuns cu mare drag solicitarii noastre, aratand din nou un atasament neconditionat pentru Dinamo si o sustinere totala a proiectului DDB", a spus Mario Nicolae potrivit ProSport.