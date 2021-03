Fanii lui Dinamo au ajuns din nou in atentia presei internationale! Francezii sunt IMPRESIONATI de eforturile facute de programul DDB: "Au luat problema in propriile maini!"

Eforturile suporterilor lui Dinamo de a tine clubul in viata in ciuda problemelor financiare uriase sunt in continuare in atentia presei internationale.

Francezii de la La Grinta pleaca de la ideea ca in Franta fanii se implica tot mai mult in viata cluburilor si dau doua exemple din Europa de Est, al lui Dinamo si al lui Vardar Skopje din Macedonia de Nord.

Francezii au prezentat desfasurarea evenimentelor la clubul din Stefan cel Mare din momentul sosirii investitorilor spanioli. De asemenea, au explicat eforturile pe care le-au facut fanii din programul DDB pentru a tine clubul pe linia de plutire dupa ce s-a dovedit ca proiectul spaniolilor a fost o teapa colosala.

"Inainte de sosirea lor, erau putini bani la Dinamo Bucuresti, dar situatia financiara era destul de stabila . Cand spaniolii au venit in Romania in mai 2020, au prezentat un proiect grandios promitand investitii de 30 de milioane de euro pentru urmatorii doi ani. Desigur, toata lumea a fost foarte incantata. Ionut Negoita (proprietarul anterior) nu a verificat cu adevarat daca acesti oameni detineau fondurile. El a vrut sa vanda clubul si l-a vandut.

La inceput, in primele doua luni, au adus in jur de douazeci de jucatori noi, printre care si cativa dintre ei cu salarii extravagante pentru Romania, intre 600.000 de euro si 750.000 de euro pe an. Dar cand au fost nevoiti sa plateasca primele salarii si facturi, s-a descoperit ca totul era o minciuna, ca nu au fondurile. Banii pe care i-au pus in club se reduc la aproximativ 150.000 de euro sau 200.000 de euro, atat. In septembrie, au parasit Romania si s-au intors o singura data in decembrie, promitand sa injecteze 5-10 milioane de euro in saptamana, dar nu s-a intamplat nimic.

Programul DDB, care uneste toti fanii dinamovisti si a fost lansat in 2018 pentru a sprijini anumite actiuni in jurul clubului, si-a gasit un rol nou, iar suporterii au luat problema in propriile maini pentru a asigura activitatea de zi cu zi a clubului", noteaza lagrinta.fr.

Totodata, francezii au inclus in materialul lor si cateva interviuri cu fani ai lui Dinamo din afara Romaniei care contribuie financiar pentru salvarea clubului.

"Aceasta situatie doare. Este clubul meu inca din copilarie, am crescut cu Dinamo cu jucatori mari si bucurii mari. Astazi Dinamo are nevoie de mine si de toti membrii DDB pentru a supravietui. Avem o comunitate uimitoare in intreaga lume, exista sucursale ale DDB in Germania, Canada, Spania, Franta si Marea Britanie, printre altele", a spus pentru sursa citata Robert Kemeny, fan dinamovist din Germania.

De asemenea, Dragos, care este prezentat drept unul dintre liderii DDB UK, spune: "Nu avem de ales, ne iubim clubul. Nu o vom dezamagi. Cand am inceput, nimeni nu ne-a dat o singura sansa. Nimeni nu a crezut in noi, mass-media a spus ca vom aduna maximum 2000 de oameni, dar suntem aproape 14.500 acum (care platim o cota anuala de 48 - 19.480 euro). Anul trecut am donat clubului aproximativ 1.500.000 de euro din buzunare. Si aproximativ 150.000 de euro au venit de la grupul nostru din Marea Britanie".