"Sa fie clar pentru toata lumea!" Ce salarii incaseaza lunar jucatorii transferati in iarna de Dinamo! "N-o sa va vina sa credeti" 

Dinamo este unul dintre cluburile cu cele mai mari probleme financiare din Liga 1.

In ultima perioada, suporterii-actionari din Stefan cel Mare au negociat scaderi salariale ale fotbalistilor adusi in vara de investitorii spanioli pentru a reduce bugetul lunar de care are nevoie clubul.

Directorul sportiv al lui Dinamo, Mario Nicolae, a vorbit astazi despre implicarea sa la club, dezvaluind si ce salarii incaseaza jucatorii recent transferati.

Oficialul "cainilor rosii" a spus si ca Dinamo nu a platit nimic pentru aceste transferuri care au fost criticate in ultima vreme de mai multi fosti fotbalisti.

"Am vazut si eu ca se tot comenteaza despre salariile jucatorilor transferati la Dinamo in ultima perioada. Vreau sa punem punct acestor speculatii, pentru ca acesti fotbalisti nu castiga sume foarte mari, asa cum probabil cred unii.

Este clar ca si eu mi-as fi dorit sa aducem la Dinamo jucatori pe salarii de 10.000 sau 12.000 de euro pe luna, dar noi avem un buget si a trebuit sa ne incadram in el. Nu o sa va vina sa credeti, dar Nepomuceno are un salariu de 3.000 de euro pe luna.

Portarul Gudmund Kongshavn castiga 4.000 de euro pe luna, iar Steliano are intre 6.000-7.000 pe luna. Nu mai tin mine exact, dar in mod sigur nu are mai mult de 7.000 de euro pe luna. Filip oricum a renuntat la foarte multi bani ca sa vina la Dinamo.

Pe Morsey l-am imprumutat pana in vara la Dinamo. Castiga de la noi 6.000 de euro pe luna. El are salariu mai mare, dar noi ii platim lui doar 6.000 de euro, iar restul de bani ii plateste Chievo. Eu nu stiu ce suma ii da Chievo ca nu ne uitam pe actele lor de acolo.

Insa, Chievo ne-a spus clar ca, daca il vrem pe Morsey, atunci noi trebuie sa ii suportam obligatoriu din salariu 6.000 de euro, iar de restul se ocupa ei. Dinamo nu a platit pentru aceste transferuri niciun comision nimanui, ca sa fie clar pentru toata lumea. Ce v-am spus eu acum se poate verifica", a declarat Mario Nicolae, potrivit ProSport.