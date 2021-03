A refuzat o oferta de 10 ori mai mare ca sa ramana la Dinamo: "Mi-au spus ca o sa joc in Europa, ca o sa ma bat cu toti!"

Flavius Stoican (44 ani) a povestit una dintre marile dezamagiri ale carierei sale de antrenor.

Actualul antrenor al lui Viitorul Pandurii Targu Jiu, echipa care s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei a dezvaluit detalii din perioada in care a fost antrenorul lui Dinamo.

Intrebat daca ar lua in considerare sa abandoneze echipa pe care o pregateste acum in cazul in care va primi o oferta mai buna, Stoican a spus ca nu pleaca de la club, argumentand cu un exemplu tot din perioada in care o pregatea pe Dinamo.

Tehnicianul a dezvaluit ca a primit o oferta imensa din Arabia Saudita, insa a refuzat-o pentru a ramane la Dinamo, acolo unde conducatorii i-au facut promisiuni ca se poate bate cu marile cluburi in cupele europene.

"M-a deranjat ca nu am putut mai mult, de exemplu, la Dinamo voiam sa joc in cupele europene si apoi echipa a intrat in insolventa. A fost una dintre cele mai mai mari dezamagiri, echipa era pe locul 13, am ajuns cu ea pe locul 4 si ma visam cum joc cu antrenori straini, sa vad daca-s mai buni decat mine.

Jucatorilor le transmisesem increderea asta, isi doreau si ei, apoi echipa a intrat in insolventa. A fost o dezamagire pentru mine la momentul respectiv.

Cu Dinamo am mers atat de bine incat la un moment dat au fost discutii ca sa plec in Arabia Saudita. Oamenii erau disperati pe acolo, un contract de 10 ori mai mare.

Imi aduc aminte si Vasile Turcu imi zicea 'Tu esti sanatos ca dai cu piciorul unei astfel de oferte?!'. Asta sunt, cand plec la drum cu niste oameni, indiferent de oferta, nu plec la alta echipa in timpul campionatului, doar daca sunt dat afara.

Sa te duci sa iei o echipa in plin campionat, reusesti daca ai noroc. Aveam in jurul sumei de 30 000 de dolari pe luna, nu imi mai aduc aminte. Oamenii apropiati imi spuneau ca nu sunt normal la cap. Oamenii din apropierea clubului mi-au dat sperante ca ne putem bate cu Steaua de atunci, super echipa lui Reghecampf", a spus Flavius Stoican la Gold FM.

Flavius Stoican a fost antrenorul lui Dinamo in perioada septembrie 2013 - noiembrie 2014 si martie 2015 - mai 2015.