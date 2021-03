Doar patru fotbalisti macedoneni joaca in Liga 1. La ce echipe sunt legitimati si cine a fost selectionat pentru meciul cu Romania

Meciul dintre Romania si Macedonia de Nord este programat in aceasta seara, de la ora 21:45, si va fi transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

In acest moment, doar patru jucatori din Macedonia de Nord sunt legitimati la echipe din Liga 1. Dintre acestia, numai Stefan Askovski, extrema de la FC Botosani, a prins lotul lui Igor Angelovski pentru partida cu Romania, dar are sanse mici sa fie titular. Pana in prezent, au evoluat in prima liga din Romania 29 de fotbalisti macedoneni. Cei care au avut cel mai puternic impact au fost Marko Simonovski (Sepsi, FC Voluntari / 2018-2020 / atacant / 56 meciuri si 13 goluri / 3 selectii la nationala Macedoniei de Nord), Kristijan Naumovski (Dinamo / 2010-2015 / portar / 49 meciuri / 6 selectii la nationala Macedoniei de Nord), Daniel Georgievski (FCSB / 2012-2014 / fundas dreapta / 46 meciuri si 2 goluri / 2 titluri in Liga 1 / 22 de selectii la nationala Macedoniei de Nord) si Boban Nikolov (FC Viitorul / 2012-2015 / mijlocas central / 41 meciuri si 2 goluri / 29 selectii si 2 goluri pentru Macedonia de Nord), ultimul fiind selectionat pentru meciul din aceasta seara.

JUCATORII MACEDONENI AFLATI ACUM SUB CONTRACT CU ECHIPE DIN LIGA 1:

Stefan Askovski - FC Botosani / 29 ani / extrema stanga / 15 meciuri si 2 goluri in acest sezon / la al doilea sezon in lotul lui FC Botosani / crescut de academia lui Vardar Skopje / 3 selectii la nationala de seniori a Macedoniei de Nord

David Babunski - FC Viitorul Constanta / 27 ani / mijlocas ofensiv / 15 meciuri in acest sezon / a mai jucat la FC Botosani, unde a ajuns in martie 2020 / crescut de academia lui FC Barcelona / 10 selectii la nationala de seniori a Macedoniei de Nord

Viktor Angelov - FC Voluntari / 26 ani / atacant / 9 meciuri si 1 gol in acest sezon / s-a transferat in Liga 1, in ianuarie 2021 / crescut de academia Borussiei Dortmund / 1 selectie la nationala de seniori a Macedoniei de Nord

Jorgo Papuli - FCSB / 19 ani / mijlocas / nu a debutat inca in Liga 1 / a mai jucat in Romania la juniorii lui Dinamo si FCSB / s-a transferat la FCSB, in martie 2021, de la Akademija Pandev / nicio selectie la nationala de seniori a Macedoniei de Nord