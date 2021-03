EXCLUSIV | Bancu sau Camora?! Razvan Rat a dat VERDICTUL: "El va fi ales!" Pe cine ar trebui sa aleaga Radoi in primul 11 

Romania - Macedonia de Nord se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro joi, 25 martie de la 21:45!

Razvan Rat (39 ani) este al patrulea jucator in istoria prezentelor la echipa nationala a Romaniei, cu 113 meciuri.

Fostul fundas stanga a vorbit despre meciurile de foc care ii asteapta pe tricolori, dar si despre 'duelul' pentru postul de fundas stanga din primul 11. Invitat in studioul PRO X de pe Arena Nationala, Rat a dezvaluit care ar fi alegerea lui Radoi pentru meciul cu Macedonia de Nord, argumentandu-si decizia.

"Sunt multe date care se nu se pot compara cu ce se va intampla la campanie, dar nici noi nu mai suntem ce eram, performantele noastre nu sunt cele mai bune in ultimii ani. Am participat si eu la aceste contraperformante, eu, personal, in 15 ani la echipa nationala nu am participat la niciun Campionat Mondial.

Germania nu cred ca mai are nevoie de prezentari, dar pe teren se poate intampla orice.

Pentru mine raspunsul e acelasi, nu conteaza numele, cat timp este un jucator competitiv, care isi face treaba cat mai bine, numele e mai putin important. E clar ca sunt factori de care Mirel Radoi tine cont cand alcatuieste echipa si va alege in functie de adversar.

Intr-un duel cu Macedonia, teoretic, crezand ca vom ataca mai mult fata de un duel cu Germania, cand ne vom apara, va fi ales Bancu", a spus Razvan Rat la PRO X.