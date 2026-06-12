Cristi Borcea, nemulțumit după plecarea idolului din Ștefan cel Mare: „Ce să mai discutăm acum?!”

Cristi Borcea, nemulțumit după plecarea idolului din Ștefan cel Mare: „Ce să mai discutăm acum?!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Cristi Borcea s-a arătat dezamăgit de hotărârea lui Florentin Petre de a pleca de la Dinamo alături de Zeljko Kopic, mutare pe care o consideră un minus uriaș pentru club.

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Din articol

Miercuri, gruparea bucureșteană a oficializat despărțirea de fostul mijlocaș în vârstă de 50 de ani. Integrat în staff-ul tehnic în vara anului 2024, acesta a dezvoltat o colaborare eficientă cu antrenorul croat Zeljko Kopic. Prin urmare, după plecarea tehnicianului, fostul fotbalist a hotărât să își continue activitatea profesională mergând alături de acesta la noua formație.

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Un gol lăsat în vestiarul alb-roșu

Decizia antrenorului secund nu a fost primită bine de fostul acționar din Ștefan cel Mare, Cristi Borcea. Potrivit Digi Sport, fostul conducător din „Groapă” a susiținut că plecarea afectează direct identitatea vestiarului, ținând cont de istoria acestuia la echipa bucureșteană.

„L-am crescut pe Florentin Petre. Este o pierdere imensă pentru Dinamo, singurul care știa ce înseamnă acest club. Florentin Petre era singurul care cunoștea spiritul și era inima lui Dinamo. Ce să mai discutăm acum?!”, a spus omul de afaceri.

Florentin Petre s-a format ca jucător la centrul de copii și juniori al clubului Dinamo, formație pentru care a evoluat la nivel de seniori timp de 12 ani, în perioada 1994 - 2006.

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