"Absenta lui Radoi ne-a unit si mai mult!" Ce a declarat Nicolae Dica inainte de startul preliminariilor! "Asta a fost singura problema pe care am avut-o"

Romania debuteaza joi seara, de la ora 21:45, cu Macedonia de Nord in preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Mirel Radoi nu a ajuns inca in cantonamentul de la Mogosoaia, fiind depistat pozitiv cu noul coronavirus pe 15 martie.

Nicolae Dica a sustinut, in aceasta dimineata, conferinta de presa dinaintea partidei cu macedonenii si s-a aratat optimist ca Radoi ar putea reveni langa echipa cel putin la meciul cu Germania.

Secundul selectionerului Romaniei a vorbit despre modul in care s-au desfasurat antrenamentele in aceasta perioada si a spus ca staff-ul echipei nationale s-a unit si mai mult in urma problemei medicale a lui Radoi.

"Singura problema e ca nu l-am avut pe Radoi, dar cred ca perioada asta ne-a unit si mai mult decat inainte. Daca va avea doua teste negative, astazi si maine, e posibil ca maine seara Mirel Radoi sa fie pe banca. Chiar daca nu e fizic langa noi, va fi cineva care va comunica cu el pe timpul jocului.

Noi suntem un staff unit. Singura problema a fost ca Mirel nu a fost fizic aici, dar mereu am comunicat cu el pe Skype sau Zoom. Ne dorim sa marcam multe goluri, sa ne cream multe ocazii, sa fim agresivi pe partea ofensiva, dar pentru a face toate aceste lucruri avem nevoie de timp.

Vorbim de multe ori pe zi, in functie si de ceea ce se intampla in cantonament si la antrenamente. Poate acum ne-a unit si mai mult fata de cum eram inainte. Chiar daca Mirel era fizic aici, si ceilalti ar fi raspuns pentru rezultatele echipei.

Am facut conferinte pe Zoom sau Skype cu Radoi pentru antrenamente, pentru meci inca nu am stabilit nimic", a declarat Nicolae Dica la conferinta de presa dinaintea partidei cu Macedonia de Nord.