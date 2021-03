EXCLUSIV | "Adversarii pe care ii intalnim nu sunt de speriat! Nu mi-e frica de meciul cu Germania!" Un fost international le da incredere jucatorilor lui Radoi

Nationala Romaniei va debuta in preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Primele meciuri ale echipei lui Mirel Radoi vor fi impotriva Macedoniei de Nord si a Germaniei pe teren propriu si a Armeniei in deplasare. Fostul international Florentin Petre a vorbit la PRO X despre aceste meciuri si s-a aratat foarte increzator in sansele echipei de a scoate rezultate bune.

Fostul capitan al lui Dinamo a spus ca forma foarte buna prin care trec fotbalistii romani din strainatate ii dau incredere ca nationala poate face rezultate bune, chiar si impotriva Germaniei.

"In momentul cand joci pentru echipa nationala oricare dintre jucatori ar trebui sa aiba un puls foarte, foarte mare tinand cont istoria si de toata perioada pe care Romania a traversat-o de cand ne-am infiintat ca fotbal. Am reusit performante extraordinare tinand cont de viata si de traiul pe care il avem. Plus ca jucatorii care compun acum lotul largit au obligativitatea si personalitatea necesara si plus meciurile foarte bune pe care le-au facut in ultima perioada care ne fac sa visam.

Ma refer la Mihaila, la Man, Tanase, Stanciu, care traverseaza o perioada extraordinar de buna. Trebuie sa profitam de momentul asta pentru ca nu se stie de cate ori se va mai intampla. Cand mergi la echipa nationala trebuie sa existe nebunia aia frumoasa de a da totul atat pe teren cat si in afara lui.

Adversarii pe care ii intalnim acum nu sunt adversari de speriat, adica lotul pe care il avem ne permite sa trecem peste orice obstacol. Nu exista o echipa care nu poate fi batuta.

Numai cand te gandesti cu ce adversari joci mobilizarea si concentrarea ar trebui sa fie pe masura. Chiar nu imi e frica de jocul cu Germania", a spus Petre la Ora Exacta in Sport.