ACUM LIVE: Aflam ultimele echipe care merg la Euro! Cine vine la Bucuresti?! Georgia 0-1 Macedonia! De la 21:45 sunt socurile Ungaria - Islanda si Serbia - Scotia!

Grupele de la EURO se completeaza in aceasta seara dupa disputarea ultimelor patru 'finale' din barajul de calificare.

Georgia si Macedonia de Nord se intalnesc in primul meci al zilei, de la 19:00, in timp ce de la ora 21:45 incep celelalte trei partide, printre care si socul Ungaria - Islanda.

In ultimul meci dispuat, Ungaria a remiat in deplasarea cu Rusia, in timp ce Islanda a pierdut in Nations League cu Belgia.

Castigatoarea din meciul Georgia - Macedonia de Nord vine la Bucuresti pentru meciurile cu Austria si Ucraina.