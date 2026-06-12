Căpitanul selecţionatei de fotbal a Japoniei, Wataru Endo, care nu a reuşit să-şi recapete forma fizică optimă după o accidentare, a anunţat joi că va rata Cupa Mondială şi, prin urmare, îşi va încheia cariera internaţională, cu trei zile înaintea meciului de deschidere al Japoniei împotriva echipei Olandei, informează AFP.

Wataru Endo: ”Cu siguranţă va veni ziua în care Japonia va câştiga Cupa Mondială”

"Am decis să-mi închei cariera internaţională. De acum înainte, voi susţine echipa naţională a Japoniei ca suporter", a anunţat Endo pe contul său de pe reţeaua X.

Mijlocaşul lui FC Liverpool a fost nevoit să se retragă de la turneul final, nerecuperându-se la timp după o accidentare la picior. El a fost înlocuit de Shuto Machino de la Borussia Moenchengladbach.

Endo, în vârstă de 33 de ani, a declarat că este "dezamăgit" că nu poate juca, dar rămâne optimist că Japonia va evolua bine în Grupa F, unde va mai înfrunta selecţionatele Tunisiei şi Suediei.

"Cu siguranţă va veni ziua în care Japonia va câştiga Cupa Mondială, să credem în asta şi să susţinem echipa. Şi pentru ca acest moment să se întâmple în această ediţie, haideţi să ne unim forţele", a adăugat jucătorul.

S-a accidentat în februarie și a revenit luna trecută

Endo s-a accidentat la un picior în luna februarie, în cursul meciului dintre FC Liverpool şi Sunderland, o accidentare care i-a pus capăt sezonului, dar a revenit la selecţionata Japoniei cu ocazia unui meci amical câştigat cu 1-0 împotriva Islandei la Tokyo, pe 31 mai, în care a fost înlocuit la pauză.

De atunci, jucătorul nipon a continuat să simtă disconfort în timpul cantonamentului Japoniei din Mexic, unde nu a participat la nicio sesiune completă de antrenament.

Endo şi-a reluat antrenamentele după ce Japonia a ajuns în cantonamentul de la Nashville, luni, însă nu a putut reveni la forma sa maximă la timp pentru turneu.

"Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă de când m-am accidentat, aşa că nu am regrete", a adăugat el, conform Agerpres.

Wataru Endo, care a debutat pentru Japonia în 2015 (73 de selecţii, 4 goluri), a participat la Cupa Mondială din Rusia în 2018 şi la cea din Qatar în 2022.