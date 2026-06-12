Tehnicianul în vârstă de 58 de ani va prelua banca tehnică a celor de la CSM Unirea Alba Iulia, formație care a ratat pentru al doilea sezon consecutiv promovarea în Liga 2.

A patra echipă în mai puțin de un an

Odată cu această mutare, Pustai ajunge la a patra echipă într-un interval mai mic de un an calendaristic. În iulie 2025 se afla la Gloria Bistrița, de care s-a despărțit în august. Au urmat Ceahlăul Piatra Neamț, unde a antrenat până în februarie 2026, și CSM Olimpia Satu Mare, club de care s-a separat în această lună.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, Unirea Alba Iulia va colabora și cu agentul FIFA Bogdan Apostu, cel alături de care Pustai a reușit promovarea în Liga 2 cu Gloria Bistrița.

Pentru Cristian Pustai, numirea are și o componentă sentimentală. Actualul antrenor al Unirii a evoluat ca jucător pentru formația din Alba Iulia între 1995 și 1998, în perioada în care echipa activa în Divizia B.

De-a lungul carierei, Pustai a mai pregătit echipe importante din fotbalul românesc, precum Gaz Metan Mediaș, Pandurii Târgu Jiu, Rapid, FC Botoșani, ASA Târgu Mureș sau FC Buzău.