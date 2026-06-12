Accidentat la acțiunea echipei naționale din Africa de Sud, dinamovistul Mihai Popescu a fost operat cu succes, anunță pagina oficială Dinamo Rugby:

”Vești bune de la echipa națională: Rugbystul dinamovist Mihai Popescu a fost operat cu succes

Internaționalul român Mihai Popescu, component de bază al echipei CS Dinamo, a fost supus unei intervenții chirurgicale reușite, în urma accidentării suferite în primul meci disputat de echipa națională în Africa de Sud.

În timpul confruntării, sportivul a suferit o leziune musculară severă la nivelul brațului, care a necesitat o intervenție medicală de urgență. Din fericire, operația a decurs fără complicații, iar starea de sănătate a jucătorului este stabilă.

Mihai Popescu urmează să înceapă în perioada următoare programul de recuperare pentru a reveni cât mai rapid pe terenul de joc.

Clubul, colegii și suporterii îi transmit gândurile lor bune în această perioadă: Multă sănătate, „Pope”, și o revenire cât mai grabnică alături de echipă!”.

Ce a făcut România A în turneul din Africa de Sud

Naţionala secundă de rugby a României (România A) a fost învinsă de echipa sud-africană Toyota Cheetahs cu scorul de 47-14 (28-7), miercuri, la Bloemfontein (Africa de Sud), într-un meci din turneul Toyota Challenge 2026 Africa Euro Series, potrivit paginii de Facebook a Federaţiei Române de Rugby.

''Stejarii'' au reuşit două eseuri în acest meci, prin Jason Tomane şi Hinckley Vaovasa, transformate de Alin Conache, respectiv Jondre Williams.

România A fusese învinsă vineri de altă echipă sud-africană, Suzuki Griquas, cu scorul de 35-20, iar în ultimul meci va înfrunta formaţia Airlink Pumas, pe 14 iunie (ora 15:00).

În meciul cu Toyota Cheetahs, România A a evoluat în formula: 1. Iulian Hartig (CS Dinamo), 2. Robert Irimescu (West Harbour), 3. Cosmin Manole (CS Dinamo), 4. David Trăuşan (SCM USV Timişoara), 5. Logan Weidner (CS Rapid), 6. Nicolaas Immelman (căpitan; CSM Ştiinţa Baia Mare), 7. Yanis Horvat (SC Albi), 8. Eduard Cioroabă (CS Dinamo), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (SCM USV Timişoara), 11. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 12. Mihai Graure (CS Dinamo), 13. Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare), 14. Damian Bonaparte (CSA Steaua), 15. Ovidiu Neagu (SCM USV Timişoara).

Rezerve au fost: 16. Adrian Ţală (Union Barbezieux Jonzac), 17. Eduard Matei (SCM USV Timişoara), 18. Jean-Pierre Smith (CS Dinamo), 19. Etienne Terblanche (CS Dinamo), 20. Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), 21. Jondre Williams (CS Dinamo), 22. Hinckley Vaovasa (SOC Chambery), 23. Serge Le Mezec (FC Lourdais XV).

Staff tehnic: David Gérard - antrenor principal, Benjamin Lapeyre - antrenor, Daniel Carpo - GPS şi S&C, Gilles Soirat - analist video, Petra Melinte - medic, Andrei Diaconeasa - kinetorerapeut, David Popa - manager.