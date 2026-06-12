„A fost unul dintre cei mai mari fundaşi din istoria fotbalului brazilian”, a declarat preşedintele federaţiei, Samir Xaud, citat în comunicat.

Brito, născut în 1939 la Rio de Janeiro, a format un parteneriat formidabil în defensivă centrală cu Piazza în timpul acestui turneu, pe care l-au câştigat convingător împotriva Italiei în finală (4-1).

Jucând de 46 de ori pentru Seleção şi contemporan cu Pelé şi cu căpitanul de atunci, Carlos Alberto, cu care a câştigat Cupa Mondială, şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Vasco da Gama, câştigând patru titluri de campioană a statului Rio de Janeir, scrie news.ro.

Brito a fost titular în celebrul Brazilia - România 3-2 de la CM 1970

Brazilia - România 3-2 s-a disputat în iunie 1970, în ultima etapă din grupa 3 a Campionatului Mondial din Mexic. La acea vreme, erau prezente doar 16 reprezentative.

Pele deschidea scorul în minutul 19, iar Jairzinho duce scorul de pe tabelă la 2-0 trei minute mai târziu. Florea Dumitrache reducea diferența pentru România în minutul 34. Pele a marcat din nou în minutul 67 și a dus scorul la 3-1. Emeric Dembroschi a înscris pentru „tricolori” în minutul 84, stabilind scorul final 3-2.

În primele două meciuri din grupă, România pierduse cu Anglia 0-1, dar reușise să câștige cu Cehoslovacia 2-1. Brazilia era mare favorită a turneului și avea maximum de puncte înaintea acestui meci.

Partida s-a disputat la Guadalajara, în fața a peste 50.000 de spectatori. Clasamentul final al grupei a găsit-o pe Brazilia clasată pe primul loc, urmată de Anglia pe locul doi. România a terminat pe locul trei, iar Cehoslovacia pe ultima poziție.