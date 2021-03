Radoi poate odihni jucatori pentru meciul cu Germania! Care e echipa probabila cu Macedonia de Nord

Pentru "tricolori" urmeaza o perioada infernala, cu trei meciuri in sase zile, iar staff-ul tehnic pare sa fi optat pentru rularea lotului la debutul in preliminariile CM 2022.

Meciul Romania - Macedonia de Nord se va disputa pe 25 martie, pe Arena Nationala. Trei zile mai tarziu, "tricolorii" vor infrunta Germania, cel mai puternic adversar din grupa de calificare la CM 2022, tot pe Arena Nationala din Bucuresti. Desi macedonenii sunt calificati la Euro 2020, urmand sa joace meciuri chiar in Romania, si au jucatori buni, precum Goran Pandev (Genoa), Ilija Nestorovski (Udinese), Elif Elmas (Napoli), Enis Bardhi (Levante), Ezgjan Alioski (Leeds) sau Arijan Ademi (Dimano Zagreb), selectionerul Mirel Radoi va forma primul "11" pentru acest meci si cu gandul la confruntarea cu Germania.

Din informatiile Sport.ro, selectionerul Romaniei vrea sa tina pe banca de rezerve mai multi jucatori importanti, cel mai probabil Chiriches, Camora, Marin, Maxim, Stanciu si Keseru, care sa intre titulari in meciul cu Germania, tragand invataminte din actiunile trecute ale nationalei. Strategia e plauzibila, mai ales ca Chiriches nu poate juca meciuri consecutive la intensitate maxima, din cauza unor probleme medicale, iar oficialii Slaviei Praga ar fi cerut FRF ca Stanciu sa fie folosit la nationala doar atat cat este necesar, antrenorul de la Slavia Praga declarand chiar ca "meciurile Romaniei i-au provocat probleme mari".

In aceste conditii, formula de start probabila cu Macedonia de Nord ar putea fi Nita - Burca, Nedelcearu, Tosca - Mogos, Cicaldau, Cretu, Hagi, Bancu - Man, Puscas, Tanase (Mihaila). Pentru meciul cu Armenia, care se va disputa pe 31 martie, in deplasare, pe Stadionul Republican "Vazgen Sargsyan" din Erevan, ar urma sa fie alcatuita o echipa hibrida, cu jucatorii care au evoluat mai putin si cu cei care nu acuza accidentari sau oboseala din meciurile precedente.

Reprezentativa Romaniei mai are de jucat in acest an inca noua meciuri: Georgia (preliminarii CM 2022 / acasa / 2 iunie), Anglia (amical / deplasare / 6 iunie), Islanda (preliminarii CM 2022 / deplasare / 2 septembrie), Liechtenstein (preliminarii CM 2022 / acasa / 5 septembrie), Macedonia de Nord (preliminarii CM 2022 / deplasare / 8 septembrie), Germania (preliminarii CM 2022 / deplasare / 8 octombrie), Armenia (preliminarii CM 2022 / acasa / 11 octombrie), Islanda (preliminarii CM 2022 / acasa /11 noiembrie 2021) si Liechtenstein (preliminarii CM 2022 / deplasare / 14 noiembrie).

Lotul Romaniei pentru meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia:

Portari - Florin Nita (Sparta Praga), David Lazar (Astra), Florin Iacob (UTA)

Fundasi - Vasile Mogos (Chievo Verona), Ionut Nedelcearu (AEK Atena), Alin Tosca (Gaziantep FK), Vlad Chiriches (Sassuolo), Andrei Burca (CFR Cluj), Mario Camora (CFR Cluj), Ovidiu Popescu (FCSB), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova)

Mijlocasi - Razvan Marin (Cagliari), Alexandru Cretu (NK Maribor), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Ianis Hagi (Glasgow Rangers), Alexandru Maxim (Gaziantep FK), Erik Bicfalvi (FC Ural), Valentin Mihaila (Parma), Dennis Man (Parma), Florin Tanase (FCSB), Florinel Coman (FCSB), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova)

Atacanti - Claudiu Keseru (Ludogoret), George Puscas (Reading)

Lista aditionala - Valentin Cojocaru (Viitorul) / Cristian Manea (CFR Cluj), Adrian Paun (CFR Cluj), Alexandru Mateiu (Universitatea Craiova), Andrei Ivan (Universitatea Craiova)