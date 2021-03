Dica este increzator inaintea meciului cu Macedonia de Nord: "Este un nou inceput si e normal sa avem incredere!" Ce a spus despre adversari si ce promisiune a facut fanilor

Echipa nationala va incepe joi campania de calificare la Campionatul Mondial din Qatar.

'Tricolorii' vor juca primul meci pe teren propriu impotriva Macedoniei de Nord. Secundul Nicolae Dica va sta pe banca echipei in contextul in care Radoi a fost infectat cu coronavirus.

Fostul atacant si antrenor al FCSB-ului s-a aratat increzator inaintea acestui meci, evidentiind faptul ca jucatorii romani care joaca in strainatate, cum ar fi Ianis Hagi, Stanciu, Man sau Mihaila, trec printr-o destul de buna la echipele lor.

"Baietii din punctul meu de vedere sunt bine. E bine ca la echipele de club au avut randament inainte de aceasta convocare. Noi ne bucuram pentru ei ca au inceput sa joace, ca au realizari, dar important este ca si la echipa nationala sa dea totul si sa aiba chiar mai multe realizari ca la echipele de club. I-am simtit increzatori. Si noi avem incredere in ei. Este un inceput si este normal sa aiba incredere.

Jucatorii trebuie sa inteleaga ca atunci cand esti la antrenament trebui sa fii concentrat indiferent de cine este in fata ta, chiar daca este antrenorul principal sau daca ramane pentru o perioada antrenorul secund. Tu trebuie sa fii preocupat sa dai totul in antrenament, sa fii un jucator profesionist. Si vad acest lucru la jucatorii de la echipa nationala si nu vom avea nicio problema din acest punct de vedere", a spus Dica pentru FRF TV.

De asemenea, Nicolae Dica a analizat meciul cu nord-macedonenii. El a spus ca va fi un meci foarte greu prin prisma valorii si a experientei adversarilor: "Eu nu cred ca ei vor veni infumurati la Bucuresti pentru ca au jucatori experimentati in componenta lotului, jucatori care evolueaza in campionate puternice in Europa si cred ca vor trata 100% profesionist acest meci. Vom avea un meci foarte greu.

Jucatorii trebuie sa inteleaga ca primul meci este cel cu Macedonia de Nord, este meciul cel mai important. Este un inceput, apoi vom vedea si meciurile urmatoare".

In incheiere, Dica le-a promis suporterilor echipei nationale ca jucatorii vor da totul la fiecare partida si vor face tot ce depinde de ei sa se califice la Mondialul din 2022.

"Noi le promitem suporterilor echipei nationale ca la fiecare meci jucatorii vor da totul. Speram din tot sufletul sa reusim sa obtinem aceasta calificare la Campionatul Mondial pentru ca echipa nationala nu s-a mai calificat de mult la un Mondial. Ne dorim ca ei sa ramana in continuare alaturi de echipa nationala si sa ne incurajeze pentru ca avem nevoie de ei", a mai spus secundul echipei nationale.

Echipa nationala debuteaza in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar cu Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) si Armenia (31 martie). Toate partidele vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.