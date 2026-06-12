Fotbalistul de la FCSB, cerut insistent la națională după eșecul de la CM 2026: „Avem nevoie de el”

Fotbalistul de la FCSB, cerut insistent la națională după eșecul de la CM 2026: „Avem nevoie de el” Superliga
SPORT.RO
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Africa de Sud a început cu stângul Cupa Mondială din 2026. 

TAGS:
Africa de SudMexicSiyabonga NgezanaCM 2026
Din articol

„Bafana Bafana” a pierdut fără drept de apel, 0-2 cu Mexic, în meciul de deschidere al grupei A. Meciul a putut fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Imediat după fluierul final, mulți fani sud-africani au reclamat absența lui Siyabonga Ngezana, fundașul central al FCSB-ului, care nu a fost inclus în lotul pentru turneul final.

Fanii africani îl vor pe Ngezana: „Avem nevoie de el”

„Personal, cred că puteam să-l luăm pe Ngezana în locul lui Ikon”, a scris un suporter pe X.

„Aveam și avem nevoie de Ngezana în apărare”, a comentat un alt fan. „Ngezana, cu toată experiența sa din Europa, nici măcar nu a fost luat în calcul”, a scris un altul.

Stoperul de 28 de ani nu a prins lotul Africii de Sud din cauza problemelor medicale care i-au afectat sezonul.

Titular incontestabil la FCSB până în iarnă, Ngezana a fost diagnosticat cu o problemă la menisc și a lipsit o perioadă importantă de timp.

Deși clubul i-a recomandat intervenția chirurgicală, fotbalistul a ales un tratament conservator, însă nu a reușit să revină la capacitate maximă înaintea Campionatului Mondial.

Ngezana a debutat la naționala Africii de Sud în 2024 și a adunat până la momentul redactării acestui articol 11 selecții în tricoul reprezentativei pregătite de Hugo Broos.

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