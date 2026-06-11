Corvinul Hunedoara, de neoprit în mercato: a semnat "cel mai bun număr 10 din România"

Corvinul Hunedoara, de neoprit în mercato: a semnat &quot;cel mai bun număr 10 din România&quot; Superliga
SPORT.RO
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Corvinul Hunedoara continuă campania de transferuri după revenirea în Superliga.

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Andrej FabryCorvinul Hunedoara
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Joi, Corvinul Hunedoara a anunțat sosirea la echipă a lui Andrej Fabry (29 de ani), mijlocașul ofensiv care a jucat în ultimul sezon și jumătate la Universitatea Cluj.

Corvinul Hunedoara a anunțat sosirea lui Andrej Fabry

Fabry a semnat un contract pe un sezon cu nou-promovata din Superliga, după ce la U Cluj nu a reușit să impresioneze. Slovacul nu a marcat niciun gol în cele 27 de partide jucate în stagiunea precedentă, însă a oferit 4 pase decisive.

Andrej Fabry a avut evoluții mult mai solide la UTA Arad, în perioada iulie 2023 - februarie 2025. În urmă cu doi ani, Mircea Rednic îl descria pe slovac drept "cel mai bun număr 10 de la noi din țară".

"Clubul nostru anunţă semnarea unei înţelegeri valabile pe un sezon cu mijlocaşul slovac Andrej Fabry! 

În vârstă de 29 de ani, Fabry vine la Hunedoara după ce în stagiunea precedentă a evoluat pentru Universitatea Cluj – club pentru care a adunat 37 de apariţii, un gol şi şapte pase decisive, în toate competiţiile. Anterior, el a îmbrăcat tricoul UTA-ei Arad, de 56 de ori, reuşind nouă goluri şi şapte assist-uri pentru „Bătrâna Doamnă”, devenind unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi din Superliga!

Fost internaţional de tineret al Slovaciei, Fabry a jucat pentru FC Nitra, Dunjaska Streda, SKF Sered şi MKF Skalica în ţara natală, dar şi pentru FK Jablonec, din Cehia, înainte de venirea sa în România, la UTA. În total, noul nostru mijlocaş ofensiv a evoluat în peste 310 partide la nivelul primelor două ligi din Slovacia şi Cehia, cu 51 de goluri şi 39 de pase decisive.

Bun venit, Andrej! Vitajte, Andrej", a transmis Corvinul.

  • Andrej fabry
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Ce transferuri a mai realizat Corvinul după promovare

Cu o zi înainte, Corvinul a anunțat sosirea unui jucător care va participa la Cupa Mondială alături de naționala Iordaniei. Este vorba despre fundașul Mohammad Abualnadi (25 de ani), liber de contract după despărțirea de formația Selangor FC.

După promovarea în Superliga, la Corvinul Hunedoara au mai sosit portarul Adrian Frănculescu (împrumutat de la CFR Cluj), fundașul dreapta Flavius Iacob (revenit după împrumutul la UTA Arad) și atacantul Renato Espinosa (liber de contract după despărțirea de Unirea Slobozia).

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