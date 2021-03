Romania - Macedonia de Nord nu se mai joaca la Ploiesti! 'Tricolorii' debuteaza in preliminariile Mondialului din 2022 pe Arena Nationala

Romania va intalni Macedonia de Nord pe 25 martie, de la ora 21:45, IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Romania va debuta in preliminariile Campionatului Mondial impotriva Macedoniei de Nord, iar partide se va disputa pe 25 martie, de la 21:45, pe Arena Nationala.

La 3 zile dupa partida, Romania va juca cu reprezentativa Germaniei, tot pe teren propriu, dupa care se va deplasa in Armenia, pentru infruntarea cu selectionata gazda. Tricolorii revin pe cel mai mare stadion al tarii, dupa ce in ultimele partide de pe teren propriu au jucat la Ilie Oana, la Ploiesti.

"Debutul tricolorilor in preliminariile CM 2022 va avea loc in Bucuresti, modificarea fiind acceptata de federatia de la Skopje si organizatorii competitiei. In contextul prelungirii efectelor pandemiei care nu permit accesul suporterilor pe stadioane si la initiativa staff-ului tehnic al echipei nationale, FRF a solicitat Federatiei din Macedonia de Nord acceptul pentru modificarea locului de disputare al partidei programate in 25 martie 2021.

Astfel, desi initial gazda trebuia sa fie Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, in urma confirmarilor venite inclusiv de la organizatorii competitiei, meciul se va juca pe Arena Nationala din Bucuresti", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Federatiei Romane de fotbal.

Toate meciurile echipei nationale din preliminariile Mondialului din 2022 vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.