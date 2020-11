Imagini INCREDIBILE! Fanii din Macedonia de Nord au iesit in strada dupa calificarea la EURO 2020

Nationala Macedoniei a invins-o pe Georgia cu 1-0, in barajul care ii va asigura prezenta la turneul final din vara urmatoare. Fostul jucator de la Inter Milano, Goran Pandev, a marcat unicul gol al partidei in minutul 56 si si-a calificat tara pentru prima data la un turneu final. Dupa acest succses, fanii din Macedonia au iesit in strada, au aprins torte si au cantat impreuna. Ei vor juca cu Austria, Ucraina si Olanda, iar primele doua partide le vor disputa la Bucuresti, pe National Arena.

North Macedonia ???????? won’t sleep tonight, or tomorrow.

They are in #Euro2021 , Pandev brought them there, and this is history. Congrats to them!

???? @Prikazna1 pic.twitter.com/l2rSVg1PXz