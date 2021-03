Romania - Macedonia, LIVE VIDEO de la 21:45 pe www.sport.ro | Mondialul asta nu se joaca fara noi! Incepem drumul spre Qatar! Cum arata echipa gandita de Radoi

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri ale echipei nationale a Romaniei pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

09:30 La ultimul antrenament dinaintea partidei cu Macedonia de Nord, Mogos, Hagi, Maxim si Tanase au reusit executii de vis, pe care speram sa le repete si pe Arena Nationala.

Romania debuteaza in aceasta seara in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar, in compania reprezentativei Macedoniei de Nord, pe Arena Nationala.

In absenta lui Mirel Radoi, care va tine legatura cu "tricolorii" de acasa, fiind infectat cu noul coronavirus, Romania va fi condusa de pe banca de Nicolae Dica.

Nationala tricolora are o misiune dificila in aceste preliminarii, fiind repartizata in grupa J, alaturi de Germania, Macedonia de Nord, Armenia, Islanda si Liechtenstein. O singura echipa obtine calificarea directa la turneul final, cea de pe locul 1, iar ocupanta pozitiei secunde va juca un baraj pentru a ajunge in Qatar.

"Tricolorii" sunt obligati sa inceapa aceste preliminarii cu o victorie pentru a primi apoi vizita Germaniei cu un moral bun.

Iata cum ar putea arata echipa Romaniei in startul preliminariilor: Nita - Bancu, Nedelcearu, Chiriches, Mogos - Maxim, R. Marin, Stanciu - Mihaila, Puscas, Man

In 2022, cand Qatar va fi gazda Cupei Mondiale, se vor implini 24 de ani de la ultima participare a Romaniei la turneul final, "tricolorii" nemaiajungand la un Campionat Mondial din 1998, de la editia gazduita de Franta.

Meciul dintre Romania si Macedonia de Nord este programat in aceasta seara, de la ora 21:45, si va fi transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.