Statistica ingrijoratoare pentru "tricolori"! Nu am mai invins Macedonia de 16 ani si la ultimul meci direct am pierdut

Echipa nationala a Romaniei va debuta in preliminariile Campionatului Mondial din 2022 contra Macedoniei de Nord, pe 25 martie, pe Arena Nationala.

De la declararea independentei Macedoniei de Iugoslavia, pe 8 septembrie 1991, am intalnit aceasta echipa nationala de cinci ori, castigand de patru ori in meciurile oficiale si pierzand ultima intalnire, un amical disputat in Austria. La ultimul meci, pe teren s-au gasit Chivu, Rat, Tamas, Radoi si D. Niculae, iar in lot mai erau Lobont, Dica, Goian, Ghioane si Sepsi, dar am pierdut in mod surprizator in fata macedonenilor. Pe aceasta statistica se vede si o scadere progresiva a avantajului sportiv avut in fata macedonenilor. Daca in perioada "Generatiei de Aur" Macedonia era un adversar facil cu care ne rotunjeam golaverajul si ne-am calificat la CM 1998, in preliminariile Mondialului din 2006 am castigat greu, cu un dublu 2-1, golurile victoriei venind in ultima jumatate de ora, si am ramas acasa, terminand grupa dupa Olanda si Cehia.

Meciul programat pe 25 martie, pe Arena Nationala, se anunta cu atat mai greu cu cat lotul Macedoniei de Nord a ajuns sa valoreze mai mult decat in trecut, cand nationala noastra era mai bine cotata de opt-zece ori. In 2021, lotul avut la dispozitie de Igor Angelovski valoreaza 45.1 milioane de euro, in timp ce "tricolorii" sunt cotati la 83.75 milioane de euro. De altfel, cel mai valoros jucator care va intra pe teren este Elmas, mijlocasul lui Napoli, cotat la 18 milioane de euro. Macedonia de Nord este calificata la Euro 2020 si va juca in Grupa C, alaturi de Olanda, Ucraina si Austria, urmand sa evolueze in doua meciuri chiar pe Arena Nationala.

REZULTATELE CELOR CINCI MECIURI JUCATE CU MACEDONIA DE NORD:

1. Macedonia de Nord - Romania 0-3 / Gica Popescu 36, 45, 90 pen. / 15 decembrie 1996 / preliminarii CM 1998 / Gradski Stadium Skopje

2. Romania - Macedonia de Nord 4-2 / Viorel Moldovan 36 pen., 63, Costel Galca 40, Ilie Dumitrescu 66 / 20 august 1997 / preliminarii CM 1998 / Stadion "Steaua", Bucuresti

3. Romania - Macedonia de Nord 2-1 / Daniel Pancu 15, Adrian Mutu 86 / 4 septembrie 2004 / preliminarii CM 2006 / Stadion "Ion Oblemenco" Craiova

4. Macedonia - Romania 1-2 / Nicolae Mitea 18, 60 / 30 martie 2005 / preliminarii CM 2006 / Gradski Stadium Skopje

5. Romania - Macedonia 0-1 / 2 iunie 2010 / amical / Stadion "Villach-Lind", Austria

ROMANIA

Valoare lot: 83.750.000 euro

Cei mai valorosi jucatori: Razvan Marin (10 mil. euro / Cagliari), Ionut Radu (7 mil. euro / Inter Milano), Dennis Man (6.5 mil. euro / Parma), Ianis Hagi (6 mil. euro / Rangers), Valentin Mihaila (6 mil. euro / Parma)

MACEDONIA DE NORD

Valoare lot: 45.100.000 euro

Cei mai valorosi jucatori: Eljif Elmas (18 mil. euro / Napoli), Arijan Ademi (6.5 mil. euro), Ezgjan Alioski (4 mil. euro / Leeds United), Stefan Ristovski (3 mil. euro / Dinamo Zagreb), Ilija Nestorovski (2 mil. euro / Udinese), Darko Velkovski (2 mil. euro / HNK Rijeka)