EXCLUSIV | Planul nebun al familiei Mititelu! Finantatorii Craiovei vor sa transfere jucatori de nationala si sa se lupte la titlu in Liga 1

FCU Craiova vrea sa investeasca masiv in aceasta vara pentru a crea o echipa care sa poata invinge rivala CSU Craiova si sa lupte pentru calificarea in play-off.

Clubul patronat de familia Mititelu este ca si promovat in Liga 1. Cu patru etape inainte de incheierea play-off-ului, FCU Craiova este lider in Liga 2 si are 49 de puncte, cu trei mai mult decat Rapid, ocupanta locului secund, si cu sapte peste Mioveni, echipa aflata pe locul de baraj.

Oltenii mai au de jucat cu ASU Poli Timisoara (7 mai, deplasare), FK Csikszereda (13 mai, acasa), Rapid (15 mai, deplasare) si Dunarea Calarasi (22 mai, acasa). De altfel, "alb-albastrii" ar putea promova matematic chiar dupa disputarea etapei urmatoare, daca castiga cu timisorenii si Mioveni pierde la Miercurea Ciuc.

Daca antrenorul Eugen Trica si staff-ul sau se concentreaza pe meciurile ramase de disputat, conducatorii craioveni au inceput deja sa faca planuri pentru sezonul viitor. Si sunt planuri ambitioase, ce isi propun intarirea considerabila a lotului pentru a putea da o replica buna rivalei din oras, dar si pentru a reusi calificarea in play-off-ul Ligii 1.

CRAIOVA ARE BUGET NELIMITAT PENTRU LIGA 1

Patronul Adrian Mititelu se afla la inchisoare fiind condamnat in doua dosare penale, dar fiul sau, ramas la conducerea clubului, dispune de mai multe zeci de milioane de euro, acumulate din vanzarea de terenuri. Acesta ar avea planuri mari si ar fi discutat cu team managerul Mircea Bornescu si directorul sportiv Robert Saceanu despre transferurile din aceasta vara. Cu un lot solid avut la dispozitie, FCU cauta sa mai aduca cel putin 5-6 jucatori valorosi pentru a "betona" efectivul in vederea duelurilor din Liga 1.

"Avem un buget nelimitat. Suntem intre primele trei cluburi din Liga 1, din punctul de vedere al situatiei financiare. Primele si salariile sunt la zi, toate platile catre furnizori sunt la zi, stam la cele mai bune hoteluri tot timpul, plecam cu doua zile inainte la fiecare meci, deci jucatorii au cele mai bune conditii", declara Bornescu in urma cu cateva zile. Oficialii olteni se bazeaza si pe faptul ca echipa va evolua pe modernul stadion "Ion Oblemenco", care va avea tribunele pline la meciurile disputate pe teren propriu, odata cu usurarea restrictiilor cauzate de pandemia de coronavirus, dar si pe atmosfera electrizanta facuta pe propria arena de una dintre cele mai frumoase galerii din Romania.

LISTA DE TRANSFERURI A CRAIOVEI ESTE SPECTACULOASA!

Conform surselor Sport.ro, pe lista de achizitii a Craiovei s-ar afla jucatorii din Liga 1 Mihai Aioani (Chindia Targoviste / portar), Florin Stefan (Sepsi / fundas stanga), Alexandru Stan (FCSB / fundas lateral), Rachid Bouhenna (Sepsi / fundas central), Paul Iacob (FC Viitorul / mijlocas central), Mihai Velisar (Gaz Metan Medias / fundas stanga), Bautista Cascini (Clinceni / mijlocas central), Juan Pablo Passaglia (Poli Iasi / mijlocas central), Valentin Gheorghe (Astra / mijlocas ofensiv), Stefan Ashkovski (FC Botosani / extrema dreapta), Hamidou Keyta (FC Botosani / extrema stanga), Ricardo Valente (Gaz Metan Medias / extrema stanga) si Cephas Malele (FC Arges / atacant), dar si Azdren Llullaku (Concordia Chiajna / atacant) si Armando Vajushi (Petrolul / mijlocas ofensiv), ambii din Liga 2. Multi dintre acestia raman liberi de contract in aceasta vara, iar Craiova ar beneficia de faptul ca nu va trebui sa plateasca o suma de transfer pentru a le oferi salarii mult mai mari fata de actualele echipe.

De asemenea, Craiova s-ar interesa si de pretentiile financiare ale lui Alexandru Cretu (Maribor / mijlocas central), Dorin Rotariu (Astana / mijlocas dreapta), Gabriel Iancu (Akhmat Groznai / atacant) si Constantin Budescu (Damac FC / mijlocas ofensiv). Primul isi termina contractul in Slovenia, urmatorii doi au jucat putin la echipele lor, in ultima vreme, iar Budescu s-a adaptat greu in Arabia Saudita, unde lupta din rasputeri pentru evitarea retrogradarii. Oltenii le-ar propune, pe langa contracte avantajoase, timp de joc garantat pentru a reveni in lotul echipei nationale.

Sunt luati in considerare pentru o colaborare si cei trei jucatori de la Astra Giurgiu suspendati pentru dopaj, Takayuki Seto (mijlocas defensiv), Kehinde Fatai (atacant) si Alexandru Ionita (extrema dreapta). Primii doi isi termina contractele cu giurgiuvenii in aceasta vara, in timp ce Ionita mai are contract cu CFR Cluj inca un sezon, dar clujeni ar vrea sa rezilieze contractul pe cale amiabila. Seto scapa de suspendare pe 30 iunie 2021, in timp ce Fatai si Ionita vor putea juca dupa 30 septembrie 2021.

Alti doi jucatori straini doriti de Craiova sunt mijlocasul ofensiv Cesar Meza Colli (Paraguay/Italia), care a mai evoluat la Cesena, Alaves, Inter Baku sau CSU Craiova, si care isi termina contractul cu Kesla FK (Azerbaidjan), in aceasta vara, si fundasul dreapta Mohamed Mezghrani (Algeria/Belgia), fotbalist crescut de Standard Liege, care joaca acum la Honved Budapesta.