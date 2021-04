EXCLUSIV | Pancu, transant dupa infrangerea Rapidului de la Craiova! "Sa nu tragi un sut la poarta cu om in plus e dezamagitor!" Ce spune de Super Liga

Legenda giulestenilor nu i-a menajat pe jucatorii Rapidului, dupa infrangerea de la Craiova, 1-0.

Implicat in lumea fotbalului ca si antrenor in ultimii ani, in Liga 1 la Poli Iasi sau in Liga a 2-a la Rapid, fostul international a vorbit despre ultima infrangere a giulestenilor, 1-0, la Craiova, impotriva unei echipe care a evoluat o buna parte din meci cu un om in minus si s-a declarat dezamagit de evolutia jucatorilor.

"In lume nu exista echipa care sa domine campionatul. Poate Bayern, anul trecut. Rapidul nu a aratat bine. Sezonul asta, spre deosebire de sezonul trecut, e mai usor de promovat. La baraj va fi greu. Poate e mai bine ca a venit infrangerea asta. Rapid stie sa stranga randurile, eu nu sunt genul care sa stric atmosfera, chit ca echipa a aratat urat aseara. In repreiza a doua nu cred ca au avut un corner, un sut.

Sa vezi o echipa a Rapidului care nu poate sa traga un sut la poarta in superioritate numerica e dezamagitor. E o poveste urata cu Super Liga. Are dreptate si UEFA, sa se duca ei si sa ne lase in pace pe noi, muritori. Ma rog, noi suntem departe de orice, oricum. Nu poti sa faci un campionat al Spaniei fara Barcelona si Real, in Germania fara Bayern, in Anglia fara United si City, dispare orice fel de nationalism.

Ce interes ar mai avea campionatul? Oamenii? Toata lumea asteapta echipele mari, si la noi, oamenii asteapta pe Dinamo, Steaua, Rapid, ce farmec are daca nu-i bati pe astia mari. Eu cred ca nu se va face. Reactiile au fost vehemente si puternice din partea multor oameni", a spus Daniel Pancu la Ora Exacta in Sport.

Fostul atacant a vorbit si despre lupta la titlu din Liga 1, dar si despre duelurile tari pe care le avea cu Radoi sau cu Bumbescu, aflat pe finalul carierei. "E atat de inconstanta si Liga 1 si echipele din fruntea campionatului, incat e greu sa anticipezi cine va castiga. Craiova e cea mai constanta si echilibrata, insa nu castiga, fiindca nu marcheaza goluri. Vor decisive meciurile dintre ele.

Nu cred ca Hoban s-a laudat ca l-a accidentat pe Morutan. E jucator de echipa nationala, nu cred ca se preteaza la asa ceva. Eu cu Radoi mereu am avut dueluri tari. Am avut si cu domnul Bumbescu niste intalniri. Noroc ca l-am prins la apusul carierei si eram mai rapid decat el. Dar nu am scapat de apostrofarile verbale", a mai spus Daniel Pancu la Ora Exacta in Sport.