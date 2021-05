Mititelu Jr. iese la atac impotriva Craiovei lui Rotaru! "In viata, orice se plateste, atat am de spus! Niciodata nu va fi pace!"

Ramas sa conduca echipa dupa condamnarea tatalui sau, Mititelu JR. isi ia rolul in serios.

FCU Craiova a invins CS Mioveni, 4-2, si este in mare parte sigura de locul in Liga 1 in sezonul urmator. Asta insemna ca Liga 1 va avea derby-ul CSU Craiova - FCU Craiova, un duel care se da si in instante, pe identiatea echipei care a fost dizolvate, Universitatea Craiova. Dupa ce patronul echipei din Liga 1, Mihai Rotaru, a avut un mesaj pacifist prin care spune ca fotbalul va beneficia de un asemenea duel, Mititelu JR. nu i-a menajat pe rivali si spune ca niciodata nu va fi pace intre cele doua echipa.

"Nu vreau sa comentez declaratiile lui Mihai Rotaru. Viata ne va asterne viitorul fiecaruia si la final voi avea multe de spus, insa pana atunci sa vedem cum vor decurge lucrurile. In viata orice se plateste, atat am de spus. Echipa asta a fost decimata si a fost afectat si sectorul suporterilor, mai ales faptul ca multi copii au crescut cu cealalta echipa, care se pretinde a fi Universitatea Craiova.

Nu cred ca va exista pace. S-a creat o ura care nu poate fi stinsa. Este greu. Credeti-ma ca este greu sa fie pace. Insa noi vom fi pasnici, ne vom vedea de drumul nostru, iar lumea este libera sa faca ce vrea, sa decida cu tine tine. Faptul ca sunt credincios ma mentine, asa, pe linia de plutire, insa nu pot, am 24 de ani si am trecut prin atatea lucruri in viata din cauza acestor oameni pe care dumneavoastra ii numiti patroni de fotbal si asa mai departe si efectiv nu mai am niciun resentiment fata de nimic. Poate sa castige 70 de titluri. Eu stiu ca intr-un final, candva, peste un an, doi, trei, patru, cinci o singura echipa va mai exista si anume FC U Craiova 1948", a spus Adrian Mititelu JR. la Digisport.