Surpriză majoră! FCSB îi pune contractul pe masă: "Am vorbit și cu Gigi"

FCSB este gata să ofere o prelungire de contract neașteptată unui jucător care părea că nu mai are șanse de a evolua pentru campioana României.

Mihai Popescu (32 de ani) este pe cale să revină la antrenamentele lui FCSB după o recuperare miraculoasă. Stoperul s-a accidentat la echipa națională, pe 12 octombrie, și a fost operat pentru ruptura de la nivelul ligamentelor încrucișate.

Mihai Stoica: "Sunt sută la sută convins că lui Mihai Popescu îi vom propune prelungirea contractului"

Deși o astfel de accidentare necesită de obicei o pauză cuprinsă între 6 și 12 luni, Mihai Popescu va reveni la antrenamentele lui FCSB încă de săptămâna viitoare, după cum a anunțat Mihai Stoica.

Președintele Consiliului Administrație de la FCSB s-a arătat convins că Mihai Popescu, al cărui contract expiră în vară, va primi o propunere de prelungire.

"Noi am adus Andre Duarte, Ofri Arad și Joao Paulo. Trei jucători. Nu poți aduce în iarnă 7 jucători. Plus că l-am recuperat pe Dawa, iar azi am confirmat cu staff-ul medical și cu Neubert că Mihai Popescu va intra normal cu echipa începând de luni, peste o săptămână. Lothar Matthaus a jucat după o operație identică tot la 4 luni.

Mihai Popescu bate recordul pentru că a contat foarte mult și starea lui de spirit. Când a venit de la națională în cârje era zâmbitor. Iar asta contează foarte mult. 

(n.r - despre posibilitatea ca lui Mihai Popescu să îi fie prelungit contractul) Sută la sută are șanse. Eu sunt convins sută la sută că îi propunem prelungirea contractului. Am vorbit și cu Gigi.

Mihai Popescu va putea juca relativ curând. El e jucător de valoare, era titularul naționalei când s-a accidentat", a spus Mihai Stoica, luni seară, la Prima Sport.

Gigi Becali era convins că Mihai Popescu nu va mai juca la FCSB

În octombrie, după ce Mihai Popescu se accidenta grav la partida România - Austria 1-0, Gigi Becali era ferm convins că stoperul nu va mai juca pentru FCSB.

"La Mihai Popescu o să dureze până revine. Cred că 5-6 luni. Revine la altă echipă. Îi expiră contractul. Păi, ce să mai fac cu el, dacă e accidenta?", declara Becali, în urmă cu aproximativ 4 luni.

