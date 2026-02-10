Serena Williams e genul de sportivă care și-a dedicat viața tenisului. Și, firește, după decenii la rând, cu antrenamente, meciuri și călătorii în jurul lumii, americanca se chinuiește să-și găsească locul după ce s-a „pensionat“, în septembrie 2022.

Încă de atunci, s-a tot speculat în privința unei reveniri în circuit pentru Serena. Mai ales că sora ei mai mare, Venus (45 de ani), continuă să fie o jucătoare activă! În 2026, Venus a jucat trei partide, inclusiv în turul I de la Australian Open, toate pierdute. Și, totuși, exemplul ei pare că a reaprins dorința Serenei de a concura, la rândul ei.

Serena Williams a slăbit și arată senzațional, la 44 ani

Imediat după nașterea primului copil, în septembrie 2017, Williams s-a luptat cu kilogramele în plus, în momentul revenirii la turnee. Paradoxal, după ce s-a retras în 2022, Serena a scăpat de această problemă. Pentru că a slăbit mult și e într-o formă fizică de invidiat, în momentul de față.