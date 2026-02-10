GALERIE FOTO Ar fi revenirea anului în tenis: a slăbit, arată ca o puștoaică și a fost declarată eligibilă să joace

Ar fi revenirea anului în tenis: a slăbit, arată ca o puștoaică și a fost declarată eligibilă să joace Tenis
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Presa americană a dat știrea zilei: la 44 de ani, Serena Williams a primit aprobarea celor de la ITIA de a reveni în circuitul WTA!

TAGS:
Serena WilliamsTenis
Din articol

Serena Williams e genul de sportivă care și-a dedicat viața tenisului. Și, firește, după decenii la rând, cu antrenamente, meciuri și călătorii în jurul lumii, americanca se chinuiește să-și găsească locul după ce s-a „pensionat“, în septembrie 2022.

Încă de atunci, s-a tot speculat în privința unei reveniri în circuit pentru Serena. Mai ales că sora ei mai mare, Venus (45 de ani), continuă să fie o jucătoare activă! În 2026, Venus a jucat trei partide, inclusiv în turul I de la Australian Open, toate pierdute. Și, totuși, exemplul ei pare că a reaprins dorința Serenei de a concura, la rândul ei.

Serena Williams a slăbit și arată senzațional, la 44 ani

Imediat după nașterea primului copil, în septembrie 2017, Williams s-a luptat cu kilogramele în plus, în momentul revenirii la turnee. Paradoxal, după ce s-a retras în 2022, Serena a scăpat de această problemă. Pentru că a slăbit mult și e într-o formă fizică de invidiat, în momentul de față.

Serena Williams arată senzațional, la 44 de ani

  • Serena getty
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mai mult decât atât, americanca de 44 de ani pare că își pregătește revenirea în tenis! Pentru că, potrivit Agerpres, Serena a fost declarată eligibilă să revină în circuitul WTA, începând cu data de 22 februarie, de către organismul de testare antidoping al acestui sport (ITIA). Deocamdată însă, e neclar dacă fostul lider al clasamentului WTA va și face acest come-back fabulos.

Serena a relansat speculaţiile luna trecută, când s-a eschivat la întrebările despre o posibilă revenire în timpul unei apariţii la emisiunea „Today“ de la postul de televiziune NBC.

Serena Williams are în palmares 23 de titluri de Grand Slam la simplu, ultimul cucerit în 2017. Ea nu a mai jucat în circuitul profesionist de la US Open 2022.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
ARTICOLE PE SUBIECT
„Gând rău” pus Simonei Halep de Sabalenka și Svitolina: românca e depășită doar de Serena Williams la acest capitol
„Gând rău” pus Simonei Halep de Sabalenka și Svitolina: românca e depășită doar de Serena Williams la acest capitol
Patrick Mouratoglou a dezvăluit termenii în care Serena Williams ar putea reveni în WTA, în 2026
Patrick Mouratoglou a dezvăluit termenii în care Serena Williams ar putea reveni în WTA, în 2026
Serena Williams se recomandă ca mamă-exemplu: ce a spus fosta jucătoare de tenis
Serena Williams se recomandă ca mamă-exemplu: ce a spus fosta jucătoare de tenis
ULTIMELE STIRI
Capitolul la care Chivu l-a surclasat pe Inzaghi! Schimbarea decisivă care poate aduce titlul în Serie A
Capitolul la care Chivu l-a surclasat pe Inzaghi! Schimbarea decisivă care poate aduce titlul în Serie A
Reacția CIO după accidentarea gravă a vedetei Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Reacția CIO după accidentarea gravă a vedetei Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Mutu, necruțător cu Bergodi după scenele șocante de la Cluj: „Incalificabil! Parcă era 'Ganezul'”
Mutu, necruțător cu Bergodi după scenele șocante de la Cluj: „Incalificabil! Parcă era 'Ganezul'”
Cupa României | Derby în Gruia! CFR Cluj și Rapid se luptă pentru calificarea în „sferturile” Cupei
Cupa României | Derby în Gruia! CFR Cluj și Rapid se luptă pentru calificarea în „sferturile” Cupei
Șansă nesperată pentru Florinel Coman: anunțul arabilor
Șansă nesperată pentru Florinel Coman: anunțul arabilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Pleacă de la FCSB și dă lovitura: salariu aproape dublu!

Pleacă de la FCSB și dă lovitura: salariu aproape dublu!

FCSB a stabilit primul transfer al verii: “Sunt convins că-l vom aduce. Cel mai bun din echipa lui!”

FCSB a stabilit primul transfer al verii: “Sunt convins că-l vom aduce. Cel mai bun din echipa lui!”

Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”

Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”

Surpriză majoră! FCSB îi pune contractul pe masă: "Am vorbit și cu Gigi"

Surpriză majoră! FCSB îi pune contractul pe masă: "Am vorbit și cu Gigi"

Răducanu, „timidă ca un copil”, când a văzut-o pe Halep la Cluj: cum i-a evaluat directorul de turneu româna vorbită

Răducanu, „timidă ca un copil”, când a văzut-o pe Halep la Cluj: cum i-a evaluat directorul de turneu româna vorbită



Recomandarile redactiei
Șansă nesperată pentru Florinel Coman: anunțul arabilor
Șansă nesperată pentru Florinel Coman: anunțul arabilor
Capitolul la care Chivu l-a surclasat pe Inzaghi! Schimbarea decisivă care poate aduce titlul în Serie A
Capitolul la care Chivu l-a surclasat pe Inzaghi! Schimbarea decisivă care poate aduce titlul în Serie A
Mutu, necruțător cu Bergodi după scenele șocante de la Cluj: „Incalificabil! Parcă era 'Ganezul'”
Mutu, necruțător cu Bergodi după scenele șocante de la Cluj: „Incalificabil! Parcă era 'Ganezul'”
Reacția CIO după accidentarea gravă a vedetei Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Reacția CIO după accidentarea gravă a vedetei Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Condiții de 7 stele pentru Adrian Șut, în Emirate: imagini cu fostul star al FCSB-ului
Condiții de 7 stele pentru Adrian Șut, în Emirate: imagini cu fostul star al FCSB-ului
Alte subiecte de interes
„Atât știau toți despre mine: că eram o vacă grasă” Serena Williams dezvăluie cum a trecut peste criticile cârcotașilor
„Atât știau toți despre mine: că eram o vacă grasă” Serena Williams dezvăluie cum a trecut peste criticile cârcotașilor
Aroganță maximă! Ce a spus Ion Țiriac, după ce a văzut-o pe Nadia Comăneci lângă Serena Williams la JO 2024
Aroganță maximă! Ce a spus Ion Țiriac, după ce a văzut-o pe Nadia Comăneci lângă Serena Williams la JO 2024
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
CITESTE SI
Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

stirileprotv Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

stirileprotv Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

stirileprotv Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!