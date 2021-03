Ce a putut sa spuna Mititelu JR. dupa decizia ICCJ in cazul palmaresului Universitatii Craiova! "Toate se platesc in viata la un moment dat!" Declaratii RAZBOINICE pentru Rotaru

Razboiul dintre cele doua echipe din Craiova este departe de a se fi terminat.

Palmaresul Universitatii Craiova a devenit principalul motiv al conflictului dintre FC Universitatea Craiova si echipa lui Mihai Rotaru. Suporterii sunt si ei impartiti in doua tabere. O parte dintre ei au ales sa sustina echipa din Liga 2, finantata de Adrian Mititelu, iar restul au decis sa mearga mai departe cu vicecampioana Romaniei.

Acum, va urma un nou episod al razboiului dintre cele doua echipe. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa trimita din nou la rejudecare procesul pentru palmaresul Universitatii Craiova dintre FC Universitatea Craiova si Clubul de Drept Public Sportiv, Universitatea Craiova, condus de Pavel Badea.

La Tribunalul Dolj si la Curtea de Apel Timisoara, echipa reprezentata de Dan Pavel a pierdut procesul cu FC Universitatea Craiova, iar Adrian Mititelu JR. a reactionat.

"Nu am pierdut nimic. Le doresc familiilor domnilor Badea si Rotaru la fel de multa dreptate cat ni s-a facut noua si Universitatii Craiova in acesti ani. Asteptam ca la Curtea de Apel Timisoara sa se mai statueze odata ce toata lumea stie deja si a mai fost statuat o data definitiv. In momentul de fata avem autoritate partiala in sensul ca avem sentinta Tribunalului Dolj, care trebuie sa mai ramana inca o data definitiva la Curtea de Apel Timisoara.

Sa nu uite distinsii domni cand pun capul pe perna noaptea ca totusi exista un Dumnezeu sus si toate se platesc in viata la un moment dat", a spus Mititelu Jr. pentru ProSport.

