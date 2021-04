Pancu, discurs dur dupa ce Rapid a luat bataie la Craiova: "Echipa asta e in cadere libera. M-a dezgustat jocul!" Il inteapa pe Iosif: "E norocul vietii lui ca e acolo!"

Daniel Pancu a criticat dur jocul Rapidului dupa infrangerea de la Craiova.

Pancu spune ca a fost 'dezgustat' de jocul giulestenilor si il inteapa pe antrenorul Mihai Iosif. Fostul capitan si antrenor de la Rapid e de parere ca din actuala echipa numai doi jucatori ar putea face fata in Liga 1.

"Jocul din aceasta seara m-a dezgustat, iti spun sincer. O echipa care e in superioritate numerica sa nu traga un sut spre poarta, sa nu aiba un corner e greu de crezut ca poate emite pretentii la promovare.

In echipa Rapidului nu cred ca sunt mai mult de doi jucatori care sa faca fata in prima liga. Rapid a aratat rau si azi, si la Timisoara. Mihai Iosif e un norocos ca antreneaza Rapidul in general, sa fie clar pentru toata lumea. E cel mai mare noroc din viata lui, dar echipa e in cadere, sa fie clar pentru toti", a spus Pancu la Digisport.