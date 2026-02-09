GALERIE FOTO Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”

Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit” Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Elizabeth Omoregie (29 de ani) va pleca de la CSM București după opt ani și a ales și un transfer în Ungaria.

TAGS:
ferencvarosElizabeth OmoregieCSM Bucuresti
Din articol

Elizabeth Omoregie, una dintre vedetele incontestabile ale CSM București, și-a anunțat plecarea după 8 ani și a semnat cu rivala Ferencvaros. Transferul a fost anunțat oficial, iar mutarea are efect abia în vară.

Într-un amplu interviu acordat pentru publicația maghiară Nemzeti Sport, Omoregie a explicat motivul pentru care a ales să lase Bucureștiul pentru Budapesta.

Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă CSM București pentru Ferencvaros

„Încă de anul trecut am simțit că am nevoie de o nouă scânteie. În fiecare an mergeam la antrenament în aceeași sală și apoi mă întorceam acasă în același loc. Oamenii sunt extrem de amabili, dar eu voiam să ies din nou din zona de confort și să mă provoc.

De la începutul acestui sezon, eram aproape sigură că nu voi rămâne, dar am lăsat totuși o mică șansă. Între timp, managerul meu aștepta să decid clar ce îmi doresc.

Apoi, odată cu începerea meciurilor oficiale, am devenit sigură că vreau o schimbare, să ies din zona de confort și să mă transfer la o echipă mai bună. Ultimii ani au demonstrat că FTC este o echipă mai bună și, din toate punctele de vedere, reprezintă un pas înainte pentru mine”, a spus Omoregie, pentru sursa citată anterior.

  • 533645480 18518827243038599 555449024470754291 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Venită la CSM în 2017, Omoregie a făcut furori în România. Născută la Atena, cu origini bulgare și slovenă, centrul de 28 de ani a fost mereu o prezență magnetică, cu postări care strângeau zeci de mii de aprecieri pe rețelele sociale.

În plan sportiv, se poate lăuda cu 4 titluri în Liga Națională, campanii puternice în Liga Campionilor și un rol crucial în jocul ofensiv al CSM-ului.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă
Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce lovitură! Românul de națională, cumpărat de Ferencvaros cu 1,3 milioane de euro
Ce lovitură! Românul de națională, cumpărat de Ferencvaros cu 1,3 milioane de euro
ULTIMELE STIRI
Cum a descris-o Nicușor Bancu pe Dinamo înainte de derby-ul pentru fotoliul de lider
Cum a descris-o Nicușor Bancu pe Dinamo înainte de derby-ul pentru fotoliul de lider
„Înapoi în viitor”, cu longeviva Sorana Cîrstea: câți ani „a topit” românca la Transylvania Open 2026
„Înapoi în viitor”, cu longeviva Sorana Cîrstea: câți ani „a topit” românca la Transylvania Open 2026
Supercampioanele Mikaela Shiffrin și Breezy Johnson vor face echipă în proba combinată de la Jocurile Olimpice!
Supercampioanele Mikaela Shiffrin și Breezy Johnson vor face echipă în proba combinată de la Jocurile Olimpice!
Dinamo - Universitatea Craiova, derby pentru locul 1 din Superligă, de la ora 20:00!
Dinamo - Universitatea Craiova, derby pentru locul 1 din Superligă, de la ora 20:00!
Moment ciudat cu Luciano Spalletti la interviu: ”Pot să te pup?”
Moment ciudat cu Luciano Spalletti la interviu: ”Pot să te pup?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“

Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“

Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”

Gigi Becali a aruncat bomba după Oțelul - FCSB 1-4: „Mâine o să aducem!”

Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România”

Gigi Becali jubilează după 4-1 la Galați: ”Cu ei trei în teren nu ne învinge nimeni în România”

Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV

Dennis Man, gol la doar câteva minute după ce a intrat pe teren! Românul i-a adus victoria lui PSV

Sassuolo - Inter 0-5 | Victorie fără emoții pentru Chivu. Cum arată clasamentul din Serie A

Sassuolo - Inter 0-5 | Victorie fără emoții pentru Chivu. Cum arată clasamentul din Serie A

Rooney la FCSB! Campioana României se întărește în ofensivă

Rooney la FCSB! Campioana României se întărește în ofensivă



Recomandarile redactiei
Cum a descris-o Nicușor Bancu pe Dinamo înainte de derby-ul pentru fotoliul de lider
Cum a descris-o Nicușor Bancu pe Dinamo înainte de derby-ul pentru fotoliul de lider
„Înapoi în viitor”, cu longeviva Sorana Cîrstea: câți ani „a topit” românca la Transylvania Open 2026
„Înapoi în viitor”, cu longeviva Sorana Cîrstea: câți ani „a topit” românca la Transylvania Open 2026
Nicolae Carnat, fost campion al României, a semnat în Superligă!
Nicolae Carnat, fost campion al României, a semnat în Superligă!
Moment ciudat cu Luciano Spalletti la interviu: ”Pot să te pup?”
Moment ciudat cu Luciano Spalletti la interviu: ”Pot să te pup?”
Supercampioanele Mikaela Shiffrin și Breezy Johnson vor face echipă în proba combinată de la Jocurile Olimpice!
Supercampioanele Mikaela Shiffrin și Breezy Johnson vor face echipă în proba combinată de la Jocurile Olimpice!
Alte subiecte de interes
Campionatul maghiar, tot mai urmărit! Ferencvaros își vinde starul pe bani foarte mulți, la o echipă aflată în centrul atenției
Campionatul maghiar, tot mai urmărit! Ferencvaros își vinde starul pe bani foarte mulți, la o echipă aflată în centrul atenției  
Rapidul a făcut spectacol în Champions League cu Ferencvaros! Remiză în deplasare după ce giuleștencele au fost conduse la 6 goluri
Rapidul a făcut spectacol în Champions League cu Ferencvaros! Remiză în deplasare după ce giuleștencele au fost conduse la 6 goluri 
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care își punea fanii pe jar la CSM București
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care își punea fanii pe jar la CSM București
Așa a fost în ultima deplasare din carieră pentru legenda noastră Cristina Neagu!
Așa a fost în ultima deplasare din carieră pentru legenda noastră Cristina Neagu!
Helle Thomsen revine la CSM București! "De-abia aștept"
Helle Thomsen revine la CSM București! "De-abia aștept"
Veste uriașă pentru handbalul românesc! Avem patru echipe în Champions League sezonul viitor!
Veste uriașă pentru handbalul românesc! Avem patru echipe în Champions League sezonul viitor!
CITESTE SI
Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

stirileprotv Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro

Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

stirileprotv Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

stirileprotv Nicușor Dan, invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Păcii. România încă nu a decis dacă va adera

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!