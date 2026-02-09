Elizabeth Omoregie, una dintre vedetele incontestabile ale CSM București, și-a anunțat plecarea după 8 ani și a semnat cu rivala Ferencvaros. Transferul a fost anunțat oficial, iar mutarea are efect abia în vară.

Într-un amplu interviu acordat pentru publicația maghiară Nemzeti Sport, Omoregie a explicat motivul pentru care a ales să lase Bucureștiul pentru Budapesta.

Elizabeth Omoregie a dezvăluit de ce lasă CSM București pentru Ferencvaros

„Încă de anul trecut am simțit că am nevoie de o nouă scânteie. În fiecare an mergeam la antrenament în aceeași sală și apoi mă întorceam acasă în același loc. Oamenii sunt extrem de amabili, dar eu voiam să ies din nou din zona de confort și să mă provoc.

De la începutul acestui sezon, eram aproape sigură că nu voi rămâne, dar am lăsat totuși o mică șansă. Între timp, managerul meu aștepta să decid clar ce îmi doresc.

Apoi, odată cu începerea meciurilor oficiale, am devenit sigură că vreau o schimbare, să ies din zona de confort și să mă transfer la o echipă mai bună. Ultimii ani au demonstrat că FTC este o echipă mai bună și, din toate punctele de vedere, reprezintă un pas înainte pentru mine”, a spus Omoregie, pentru sursa citată anterior.