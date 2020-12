Reactia lui Adrian Mititelu dupa ce fiul sau si-a tatuat chipul lui pe picior! "E un gest de iubire!" Cum arata desenul

Finantatorul echipei FC U Craiova 1948 a fost condamnat la inceputul lunii noiembrie la 3 ani de inchisoare cu executare, pentru comiterea de evaziune fiscala.

Dupa ce omul de afaceri a fost inchis, echipa din Liga 2 a fost lasata pe mainile lui Adrian Mititelu JR. Una dintre pasiunile fiului lui Mititelu sunt tatuajele, iar el a a decis sa isi deseneze pe piciorul stang chipul tatalui sau. Noul andiminstrator al lui FC U Craiova 1948 a povestit si cum a reactionat Adrian Mititelu dupa ce a aflat de tatuaj.

"Nu, e cifra magica in religie, e numarul lui Dumnezeu (intrebat daca tatuajul din zona gatului, cifra 77 are legatura cu Cupa din 1977 castigata de Craiova). Tatal meu a avut unele obiectii legate de pasiunea mea, sunt certuri intre generatii, alta mentalitate, dar nu mai poate fi catalogat un om in functie de tatuaje.

Am tatuaje decente, nu am cranii, am tatuaje religioase, am membrii familiei mele. Ce mi-a spus tatal meu cand si-a vazut chipul? Nu i-am spus, a fost o surpriza, dar i-a placut tatuajul, a spus ca e reusit. E un gest de iubire fiindca tatal meu e cea mai importanta persoana pentru mine, alaturi de mama si sora mea.

E foarte greu sa il stiu acolo…Eu i-am spus ca a primit cu executare, a avut un soc, nu se astepta. Tot nu-ti vine sa crezi pana nu vezi cu ochii tai. Va iesi mai puternic de acolo, sper ca Inalta Curte ne va da dreptate si-l va elibera inainte de termen", a spus fiul lui Adrian Mititelu pentru ProSport.