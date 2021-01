EXCLUSIV | "Aberatie mai mare nu am auzit!" Ce a spus Adrian Mititelu jr. despre palmaresul Universitatii Craiova

Adrian Mititelu jr. a vorbit la Pro X despre disputa pentru palmaresul echipei Universitatea Craiova.

Fiul lui Adrian Mititelu a comentat informatiile aparute in presa cu privire la societatea care detine palmaresul Craiovei, argumentand de ce formatia din Liga a 2-a este continuatoarea legendarei echipe din Banie.

"U Craiova 1948 continua traditia si legenda clubului de fotbal Universitatea Craiova. Prin actul constitutiv al Fotbal Club Universitatea Craiova, care a intrat in faliment in 2014, fosta societate comerciala pe care activa clubul de fotbal, se specifica clar faptul ca in caz de faliment, activele si pasivele societatii vor fi luate de o noua societate, care este U Craiova 1948 SA, care continua traditia clubului de fotbal.

Echipa a intrat in faliment, noi am infiintat noua societate pentru a continua traditia clubului de fotbal, pe care am preluat-o. Presa a scris la un moment dat ca palmaresul ar fi la societatea care este in faliment sau s-a vehiculat, total gresit, ca palmaresul echipei Universitatea Craiova ar fi la Dinel Staicu. Aberatie mai mare n-am auzit!

Palmaresul nu e un trofeu pe care sa-l punem intr-un seif. Unde sa fie la Dinel Staicu? Cum?

Noi suntem continuatorii fostei societati comerciale Fotbal Club U Craiova SA. Vrem sa promovam in Liga 1 si cred cu tarie ca o sa o facem. Vrem sa fim respectati si cerem un pic de atentia asupra documentelor juridice pentru a nu mai fi numiti 'echipa familiei Mititelu'", a declarat Adrian Mititelu jr. la Ora exacta in sport.