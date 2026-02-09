Pleacă de la FCSB și dă lovitura: salariu aproape dublu!

Pleacă de la FCSB și dă lovitura: salariu aproape dublu! Superliga
FCSB se pregătește să se despartă de un nou jucător în această iarnă, de această dată definitiv.

Nana Antwi (25 de ani), fundașul ghanez care aparține de FCSB și a fost împrumutat la FC Hermannstadt în ultimul an și jumătate, este pe cale să semneze cu Beitar Ierusalim, locul 2 din campionatul Israelului.

Nana Antwi va încasa la Beitar Ierusalim un salariu aproape dublu față de cel de la FCSB

FCSB, care l-a cumpărat pe Antwi de la FC Urartu pentru doar 100.000 de euro, în urmă cu doi ani, va primi acum aproximativ 250.000 de euro de la Beitar Ierusalim, potrivit presei din Israel.

De asemenea, Nana Antwi va semna un contract pe două sezoane și jumătate, iar salariul său anual se va ridica la 220.000 de euro, anunță Ynet.

Pentru Antwi va fi o remunerație aproape dublă față de cea avută în perioada petrecută în România, la FCSB și Hermannstadt, 120.000 de euro anual.

Poreclit "Racheta" de Gigi Becali la sosirea în România tocmai datorită vitezei sale, Antwi a jucat puțin la FCSB, doar 15 meciuri, fără a avea performanțe notabile. Ulterior a fost împrumutat la FC Hermannstadt, unde a evoluat constant - 51 de meciuri, un gol și trei assist-uri.

Înainte de a semna cu FCSB, Nana Antwi a mai jucat la Young Wise FC (Ghana), Lori Vanadzor (Armenia), Lille B (Franța) și FC Urartu (Armenia).

Beitar Ierusalim se bate la titlu în Israel

Beitar Ierusalim are ocazia, luni seară, să urce pe primul loc în campionatul Israelului, după derby-ul cu prima clasată Hapoel Beer Sheva.

Get notifications about important news!