VIDEO EXCLUSIV Răducanu, „timidă ca un copil”, când a văzut-o pe Halep la Cluj: cum i-a evaluat directorul de turneu româna vorbită

Răducanu, „timidă ca un copil", când a văzut-o pe Halep la Cluj: cum i-a evaluat directorul de turneu româna vorbită
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu, invitată deja la Transylvania Open 2027.

Simona HalepTransylvania OpenTenis WTAWTA Cluj-NapocaPatrick Ciorcilaemma raducanu
Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) și-a construit cu o eleganță deosebită discursul de finalistă învinsă, în ediția 2026 a Openului Transilvaniei.

Împăcată rapid cu ideea că ziua nu i-a aparținut, sportiva britanică a lăudat-o pe Sorana Cîrstea, atât ca jucătoare de tenis, cât și ca persoană.

Emma Răducanu o laudă pe Sorana Cîrstea atât ca jucătoare, cât și ca persoană

A sfătuit-o pe Sorana Cîrstea să se retragă în glorie, lucru confirmat de româncă la conferința de presă, Sorana declarând că nu va încerca să își apere, în 2027, titlul cucerit anul acesta la Cluj-Napoca.

„Nu am putut face nimic împotriva Soranei. A jucat incredibil de bine și a făcut asta pe tot parcursul săptămânii. Nu pot să o laud suficient pentru cât de bună a fost și pentru cât de minunată este ca persoană. Este grozav să ai pe cineva ca ea în circuit.

Nu știu dacă acesta este ultimul tău turneu la Cluj, dar dacă ar fi fost după mine, m-aș retrage la vârf. Așa că felicitări pentru tot,” și-a început Emma Răducanu discursul din cadrul ceremoniei de premiere de la Cluj.

Emma Răducanu, „ca acasă,” la Cluj

Înspre publicul clujean, Emma Răducanu a trimis mulțumiri, dezvăluind că s-a simțit ca acasă în săptămâna Openului Transilvaniei.

Nu în ultimul rând, Emma Răducanu s-a bucurat de privilegiul de a o vedea pe Simona Halep și de a juca sub privirile sale.

Emma Răducanu, despre întâlnirea cu Simona Halep: „M-a făcut atât de emoționată, m-am simțit din nou ca un copil.”

„A fost incredibil. M-am simțit ca acasă toată săptămâna. Susținerea a fost uimitoare, chiar și astăzi, când jucam împotriva Soranei. Desigur, fanii au ținut cu ea, dar mă așteptam la asta și cred că a fost foarte corect.

De asemenea, să o întâlnesc pe Simona Halep, care a fost idolul meu încă de când eram o fetiță… văzând-o, m-a făcut atât de emoționată și timidă; m-am simțit din nou ca un copil, dar a fost incredibil să o văd și să joc în fața ei. A inspirat atât de mulți oameni, inclusiv pe mine.

Sincer, a trecut ceva timp de când nu am mai ținut un astfel de discurs. Au trecut patru sau cinci ani de la ultima mea finală, așa că înseamnă foarte mult pentru mine. Sunt foarte fericită că acest lucru s-a întâmplat aici, la Cluj. Cred că jocul meu s-a îmbunătățit,” a completat Emma Răducanu.

Emma Răducanu

Emma Răducanu, invitată deja la Transylvania Open 2027

Înainte de a avea cuvântul, Emmei Răducanu i s-a scandat numele, în Arena BT din Cluj-Napoca, iar directorul turneului, Patrick Ciorcilă i-a lansat deja invitația pentru ediția următoare a competiției din Ardeal.

Mai mult, a invitat-o să vorbească mai mult în română, deoarece se descurcă bine atunci când își face curajul de a nu vorbi în limba nativă.

„Emma, îți mulțumesc mult că ai venit aici. Te poți simți ca acasă, poți vedea cât de mult te iubesc oamenii aici.

Sper că vei reveni la anul. Vom putea vorbi și mai mult în română, pentru că vorbești foarte bine. Ești doar puțin timidă, dar te descurci grozav,” a punctat Patrick Ciorcilă, într-un mesaj adresat Emmei Răducanu.

Simona Halep și Sorana Cîrstea, la Transylvania Open 2026

Intervențiile Emmei Răducanu în limba română, pe durata Transylvania Open 2026

Emma Răducanu a vorbit de trei ori în limba română, în interviurile oferite pe teren, pe durata Transylvania Open 2026.

Răducanu și-a repetat un mesaj în limba română și în cadrul conferinței de presă organizate după semifinala de aproape trei ore cu Oleksandra Oliynykova.

„Româna mea a ruginit, a trecut ceva de când nu am mai vorbit-o,” a început Emma Răducanu în engleză, după care a continuat, brusc, în română. „Vreau să vă mulțumim mult pentru suportul de astăzi. Mi-a plăcut foarte mult să joc aici și abia aștept să joc... Wednesday,” a adăugat Emma Răducanu, amuzând publicul și surprinzând-o plăcut pe Simona Halep, în runda inaugurală.

„Abia aștept să joc în finală,” a spus Emma Răducanu, în limba română, în interviul oferit după meciul din semifinale.

Mulțumesc publicul pentru săptămâna asta și felicitări pentru Sorana,” a fost remarca făcută în română, după încheierea finalei Transylvania Open 2026.

