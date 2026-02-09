Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) și-a construit cu o eleganță deosebită discursul de finalistă învinsă, în ediția 2026 a Openului Transilvaniei.

Împăcată rapid cu ideea că ziua nu i-a aparținut, sportiva britanică a lăudat-o pe Sorana Cîrstea, atât ca jucătoare de tenis, cât și ca persoană.

Emma Răducanu o laudă pe Sorana Cîrstea atât ca jucătoare, cât și ca persoană

A sfătuit-o pe Sorana Cîrstea să se retragă în glorie, lucru confirmat de româncă la conferința de presă, Sorana declarând că nu va încerca să își apere, în 2027, titlul cucerit anul acesta la Cluj-Napoca.

„Nu am putut face nimic împotriva Soranei. A jucat incredibil de bine și a făcut asta pe tot parcursul săptămânii. Nu pot să o laud suficient pentru cât de bună a fost și pentru cât de minunată este ca persoană. Este grozav să ai pe cineva ca ea în circuit.

Nu știu dacă acesta este ultimul tău turneu la Cluj, dar dacă ar fi fost după mine, m-aș retrage la vârf. Așa că felicitări pentru tot,” și-a început Emma Răducanu discursul din cadrul ceremoniei de premiere de la Cluj.

Emma Răducanu, „ca acasă,” la Cluj

Înspre publicul clujean, Emma Răducanu a trimis mulțumiri, dezvăluind că s-a simțit ca acasă în săptămâna Openului Transilvaniei.

Nu în ultimul rând, Emma Răducanu s-a bucurat de privilegiul de a o vedea pe Simona Halep și de a juca sub privirile sale.

Emma Răducanu, despre întâlnirea cu Simona Halep: „M-a făcut atât de emoționată, m-am simțit din nou ca un copil.”

„A fost incredibil. M-am simțit ca acasă toată săptămâna. Susținerea a fost uimitoare, chiar și astăzi, când jucam împotriva Soranei. Desigur, fanii au ținut cu ea, dar mă așteptam la asta și cred că a fost foarte corect.

De asemenea, să o întâlnesc pe Simona Halep, care a fost idolul meu încă de când eram o fetiță… văzând-o, m-a făcut atât de emoționată și timidă; m-am simțit din nou ca un copil, dar a fost incredibil să o văd și să joc în fața ei. A inspirat atât de mulți oameni, inclusiv pe mine.

Sincer, a trecut ceva timp de când nu am mai ținut un astfel de discurs. Au trecut patru sau cinci ani de la ultima mea finală, așa că înseamnă foarte mult pentru mine. Sunt foarte fericită că acest lucru s-a întâmplat aici, la Cluj. Cred că jocul meu s-a îmbunătățit,” a completat Emma Răducanu.