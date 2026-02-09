Victoria clară cu Oțelul, 4-1 la Galați, a dat aripi campioanei ultimelor două sezoane, iar Gigi Becali și Mihai Stoica au încercat două transferuri pe ultima sută de metri, un vârf de careu care să-i creeze concurență lui Daniel Bîrligea și un atacant lateral stânga. Ambele mutări au căzut, cu mențiunea că a doua are șanse foarte mari să se realizeze în mercato estival.

FCSB aduce un atacant stânga: "Sunt convins că-l vom transfera!"

Cu Dennis Politic trimis la Hermannstadt, cu Octavian Popescu lipsit de încredere, FCSB se află în căutarea unui atacant de bandă stângă care să corespundă rigorilor impuse de Gigi Becali și Mihai Stoica. O misiune atribuită președintelui Consiliului de Administrație de la FCSB, care a fost la un pas să rezolve transferul, încântat fiind de calitățile și profilul fotbalistului vizat.

Contextul a făcut ca mutarea să nu se realizeze, dar oficialul roș-albastru oferă garanții că tranzacția se va efectua în vară:

"Am avut o altă poziție pe care voiam să o acoperim, poziția de atacant lateral stânga. Aveam un jucător care ne-a plăcut foarte, foarte mult, sunt convins că în vară îl vom transfera. Mie mi-a plăcut enorm, pentru că știam că este exact profilul pe care îl vrea Gigi: un jucător care, 1 vs. 1, e foarte, foarte bun. Iar noi nu avem jucător la momentul ăsta care să dribleze, care să-și caute adversarul și să-l "execute" unu la unu. Jucătorul ăla asta face!", a dezvăluit MM Stoica, la Prima Sport.

"Cel mai bun jucător din echipa lui"

Fără să ofere detalii despre campionatul din care provine viitorul transfer, Stoica și-a manifestat admirația și a dezvăluit detalii de la negocieri:

"Agentul lui mi-a spus că poate fi transferat. Am făcut o ofertă, după care jucătorul echipei la care activează, și este cam cel mai bun jucător din echipa lui, a spus <<La noi s-a terminat perioada de transferuri, noi nu avem cum să-l înlocuim>>. Eu am încercat ultima soluție: <<bine, și dacă se accidentează, cu ce-l înlocuiți?>>. El a spus: "vezi de treaba ta" și nu s-a putut lua", a fost dialogul redat de numărul doi din organigrama FCSB, conform sursei citate.