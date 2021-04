Razboi in toata regula! Piturca il face praf pe Rotaru: "Nu ii e rusine? M-am saturat de parveniti care au luat banii statului. Sper sa promoveze echipa lui Mititelu!"

Lui Piturca nu i-au convenit deloc acuzatiile aduse de Mihai Rotaru in legatura cu modul in care Craiova l-a pierdut pe Octavian Popescu.

Piturca spune ca nu a avut niciun rol in plecarea pustiului la FCSB, asa cum sustine Rotaru. Fostul selectioner a lansat un atac dur la adresa patronului pentru care a lucrat sezonul trecut si e gata sa treaca de partea unui alt rival al sau, Adrian Mititelu, in razboiul Craiovelor.

"Am facut o mare greseala ca am venit la Craiova. De parveniti ca Rotaru, aparuti peste noapte, care au luat banii statului roman, m-am saturat. Craiovei ii va fi greu sa ia campionatul cu oameni ca Rotaru. Nu-mi plac oamenii neseriosi, mincinosi. Imi doresc sa promoveze echipa lui Mititelu din cauza acestui Rotaru. Stadionul e al Craiovei, nu e al lui Rotaru. Vreau sa promoveze Trica. Mititelu, daca are bani, investeste, chiar daca eu ma judec cu el. Ala vrea sa castige, e nebun dupa fotbal si ar avea competitia de castigat", a spus Piturca la Sport Total FM.

Despre situatia lui Octavian Popescu, Piturca a comentat: "L-am facut mincinos pe Rotaru dupa declaratia aia in care spunea ca Octavian Popescu a plecat din cauza mea. Nu ii e rusine? Spunea ca as fi vrut sa-l prezint fratilor Becali ca sa semneze cu ei. Nu a fost asa. Din cauza lui Rotaru s-a pierdut jucatorul!"