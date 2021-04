"Mor de inima!" Atac dur al lui Mititelu Jr. dupa victoria cu Rapid! Ce l-a infuriat: "Sa-i fie rusine!" 

FC U Craiova a castigat meciul cu Rapid, 1-0.

Adrian Mititelu Jr. a vorbit la finalul meciului pe care echipa sa l-a castigat prin golul inscris de Compagno, in minutul 12, dupa ce a profitat de spatiile mari lasate in defensiva Rapidului.

Finantatorul 'interimar' al Craiovei a criticat arbitrajul, dupa ce Paramatti a fost eliminat in minutul 62, dupa un presupus cot pe care i l-a aplicat lui Lazar.

"O victorie extrem de mare, nu mare. Baietii sunt de felicitat, am jucat de 10+, sa bati Rapidul in 10 oameni aproape o repriza este un sentiment incredibil. Victoria este pe deplin meritata, in niciun moment al jocului Rapid nu a aratat ca poate sa ne invinga, nici in 10 oameni, dar este o rusine ce s-a intamplat cu arbitrul.

Nu este normal ca noi sa investim atatia bani in fotbal, sa ne dorim de 10 ani sa intram in Liga 1 si sa ii dai rosu lui Paramatti fara sa atinga jucatorul. O asemenea decizie poate influenta foarte mult promovarea! Sa-i dai rosu, este inadmisibil asa ceva! Nu e posibil, sa-i fie rusine arbitrului!

Era important sa ii dea galben lui Eugen Trica cand el a facut o greseala de clasa a 2-a. Tremur de emotii, a doua repriza am trait-o aproape de banca de rezerve. Este prea mare presiune pe umerii nostri si dorinta prea mare. Greseala este omeneasca, dar cand este doar in defavoarea ta, scuzati-ma, dar nu se poate asa ceva!

Am incercat sa fim cat mai diplomati, sa nu cream scandaluri. Dar nu este posibil, ganditi-va acum sa fi pierdut doua puncte pentru ca ii da el rosu lui Paramatti desi nu are contact cu jucatorul. Macar sa il fi injurat, sa ii fi dat un cot in gura. Nimic! Mi-a fost teama, normal. Avem nevoie de arbitri de Liga 1 in ultimele 6 meciuri, poate chiar de UEFA.

Nu cred in conspiratii, nu vreau sa vorbesc de jocuri de culise dar vreau sa fie mai atenti arbitrii. Sa fie obiectivi, nu partinitori. Acum as fi putut sa fiu aici sa plang cu voi ca mi-a luat doua puncte arbitrul. Nu e normal, mor de inima!", a spus Mititelu Jr. la finalul meciului.