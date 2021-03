Mititelul Jr. vorbeste despre revenirea lui Trica la FCU Craiova: "Nici fanii nu il mai doreau pe Stinga!" Ce a spus despre CONFLICTUL cu fanii 

FCU Craiova s-a despartit de Ovidiu Stinga, care a prins doar 3 partide pe banca oltenilor.

Aflata la conducerea Ligii a 2-a pentru marea majoritate a campionatului, echipa patronata de Adrian Mititelu a cunoscut si prima infrangere a sezonului. Aceasta s-a produs cu Ovidiu Stinga pe banca, dupa pauza competitionala din iarna, iar din pacate pentru antrenor aceasta a fost urmata de o alta infrangere, care a pus capat colaborarii dintre fostul jucator si olteni.

"S-a ajuns la varianta aceasta ca urmare a rezultatelor proaste din ultima perioada. Nici fanii nu-l mai doreau pe Ovidiu Stinga. Suporterii au mereu un cuvant greu de spus la Craiova. Ambii au acceptat imediat ofertele noastre, nu s-a pus problema sa fie greu de negociat. Trica nu a fost demis atunci cand a plecat, a fost o despartire de comun acord

Lupta a fost mereu stransa, nu poti sta mereu sus. Am avut 17 meciuri fara infrangere, dar oboseala, programul incarcat si ghinionul si-au spus cuvantul. Avem nevoie de doua victorii pentru a intra in play-off de pe primul loc. Presiunea venea dupa meciul prost pe care l-am facut la Cluj. Am avut un schimb de replici cu ei, dar a fost un dialog benefic pentru club. Am ascultat dorintele suporterilor, iar ei au avut un aport mare in decizia de a-l aduce pe Trica", a declarat Adrian Mititelu jr pentru GSP.

FCU Craiova a pierdut pozitia de lider in detrimentul lui Poli Timisoara, care are insa si un meci mai mult jucat. Timisorenii au 32 de puncte in 18 etape, iar oltenii au strans 31 de puncte in cele 17 meciuri jucate.