Fiul lui Adrian Mititelu a explicat ce s-a intamplat la pauza meciului cu Chiajna cand a fost surprins in zona vestiarelor: "Vorbesc mereu cu baietii!"

FC U Craiova a remizat in deplasare cu Concordia Chiajna, scor 0-0, in etapa cu numarul 17 din Liga 2.

La pauza meciului, Adrian Mititelu Jr., cel ce se ocupa de echipa in absenta tatalui sau aflat in inchisoare, a fost vazut coborand din tribune in zona vestiarelor, potrivit ProSport.

Conform sursei citate, Mititelu Jr. ar fi vorbit cu jucatorii in incercarea de a-i motiva inainte de repriza secunda dupa un joc mai slab facut de olteni in prima repriza.

Fiul lui Adrian Mititelu a infirmat insa aceasta informatie. El a spus ca nu a fost la vestiare ci la tribuna 0 a stadionului si a dezvaluit ca tine legatura cu fotbalistii echipei la antrenamente, insa nu merge peste ei la vestiare.

"Nu am fost (la vestiar), ci la zona aceea 0. Cu baietii vorbesc mereu la antrenamente, dar, la vestiar, este treaba antrenorului sa vorbeasca.

Un egal echitabil, tinand cont ca a fost un meci foarte greu. Suntem pe locul 1, la trei puncte de locul 2. Speram sa continuam pe drumul acesta, sa promovam la finalul anului. Suntem neinvinsi, asta arata ca avem un lot foarte puternic si sunt sigur ca, cu putin noroc, puteam sa invingem, astazi. Faptul ca tatal meu a fost arestat nu a influentat cu nimic echipa. Jucatorii se antreneaza, financiar stam foarte bine. Jocul va creste de la meci la meci.

Este un lucru normal sa jucam pe Omblemenco, nu este nicio victorie. Orice echipa din Craiova poate sa joace pe Oblemenco, este un stadion public. Sper sa spargem gheata si sa invingem", a spus Adrian Mititelu Jr. sursei citate la finalul meciului.

