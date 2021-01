Reactia de ultima ora a fiului lui Mititelu dupa ce tatal sau a primit o noua condamnare: "Sistemul judiciar din Romania este unul infect!"

In noiembrie, Adrian Mititelu a primit o condamnare de 3 ani de inchisoare cu executare in dosarul transferului lui Mihai Costea.

UPDATE 21:55 Fiul finantatorului de la FC U Craiova 48 a reactionat la scurt timp dupa ce tatal sau a primit o noua condamnare la inchisoare.

"Tatal meu a fost astazi condamnat de catre Tribunalul Dolj la 5 ani de inchisoare pentru o presupusa fapta de evaziune fiscala in forma continuata din urma cu 17 ani! Toti ceilalti 9 inculpati din dosar au fost insa achitati pentru aceeasi fapta, mai putin tatal meu!

Sistemul judiciar din Romania este unul infect!", a scris Mititelu Jr. pe o retea de socializare.

Miercuri, finantatorul FC U Craiova 1948 a primit o noua lovitura. Tribunalul Dolj l-a condamnat la 5 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala.

Conform legii, cele doua pedepse se vor cumula si va ramane cea mai mare, adica cea de 5 ani. De asemenea, Mititelu va trebui sa plateasca si un prejudiciu de 3.7 milioane de euro.

"...condamna pe inculpatul Mititelu Adrian Marin la pedepsa de 5 (cinci) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. In baza art.65 alin.2 din Codul penal din 1969 raportat la art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b din Codul penal din 1969, interzice inculpatului Mititelu Adrian Marin, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice", se arata in motivarea Tribunalului Dolj.

In acest dosar au fost trimisi in judecata 9 inculpati in 2014, acuzati de constituirea unui grup infractional, evaziune fiscala si spalare de bani.

Suma pe care statul roman o are de recuperat din acest dosar se ridica la 5 milioane de euro.