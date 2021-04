Ca la un super derby! Atmosfera din alta lume la Craiova - Rapid! Explozii in fata stadionului! AICI: tot ce s-a intamplat

Suporterii Craiovei i-au facut pe jucatori sa simta importanta jocului cu Rapid din playoff-ul ligii secunde!

Cateva sute de fani s-au adunat in fata stadionului. A fost show total in fata Peluzei Sud de pe Oblemenco. Sute de torte si fumigene s-au aprins ca la marile meciuri din perioada dinainte de pandemie.



Echipa lui Trica a reactionat. La pauza, Craiova a condus cu 1-0 dupa golul marcat de italianul Compagno in minutul 12.

Ce au facut suporterii Craiovei in fata stadionului:





Inaintea jocului, suporterii Craiovei s-au intalnit in oras cu autocarul rivalei CSU. A fost nevoie de interventia jandarmilor pentru ca masina sa nu fie atacata. AICI ai detalii.

