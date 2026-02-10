FCSB va încheia sezonul cu Thiam, Miculescu și Bîrligea ca principalele variante de atac pentru antrenorii Pintilii și Charalambous.

S-a ajuns aici, după plecarea lui Alibec la Farul, dar și din cauza unui transfer ratat pe ultima sută metri. Duminică, după victoria cu Oțelul (4-1), Gigi Becali a anunțat iminenta sosire a unui vârf din Olanda. Ieri însă, mutarea a căzut. Explicațiile detaliate, pentru că fotbalistul dorit de FCSB n-a mai ajuns în România, au fost oferite, astăzi, de patronul roș-albaștrilor.

Gigi Becali: „Au vrut să semneze înainte de vizita medicală“

Potrivit dezvăluirilor făcute de latifundiarul din Pipera, la Fanatik, impresarii atacantului au fost de vină pentru că jucătorul a ratat transferul, la FCSB. Pentru că au pus o condiție suspectă: semnarea actelor, înainte de efectuarea vizitei medicale!

„S-a întâmplat că au tărăgănat-o ăia, impresarii jucătorului, că o fi, că o împărți, să vină marți. Păi, cum să vină marți? Păi, ce? Noi luăm jucători… Îi punem la analize medicale înainte. Ce? Luăm jucătorul așa?! Că să facem actele luni și să vină marți. Du-te, bă de aici! Noi dăm banii și să vină marți? Nu. Vine aici, semnăm actele, dar nu le depunem și nu dăm niciun ban până nu vedem ce zice doctorul. Suntem club profesionist. Ce, suntem cioflingari? Nu voiau banii înainte, voiau să facem actele, să semnăm. Păi, dacă ai semnat actele trebuie să-i dai banii. Vino acum, facem vizita medicală, facem actele, dar nu le semnăm, nu le depunem până nu vedem analizele. Povestea asta e cu atacantul. Suma nu era mare, dar nu dai banii. Avea și contract pe doi ani și jumătate“, a explicat Becali.